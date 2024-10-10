Tuyển Nông/Lâm/Ngư nghiệp CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC ĐẠT làm việc tại Cà Mau thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC ĐẠT
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
Nông/Lâm/Ngư nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nông/Lâm/Ngư nghiệp Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC ĐẠT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Cà Mau: Khóm 11, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, Trần Văn Thời

Mô Tả Công Việc Nông/Lâm/Ngư nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch sản xuất trình lên Ban Giám đốc phê duyệt, giám sát quá trình sản xuất, hướng dẫn tổ trưởng sản xuất trong các khâu, kịp thời đưa ra các phương hướng giải quyết khi có phát sinh vấn đề trong sản xuất, đảm bảo quy trình sản xuất kịp tiến độ đề ra. Chịu trách nhiệm thực hiện và triển khai thực hiện đúng nội quy, quy trình, quy định của xưởng chế biến về quản lý lao động, quản lý tài sản, quản lý sản xuất, vệ sinh công nghiệp,... Tổ chức, phân công, đôn đốc, kiểm tra, kiểm soát đảm bảo công việc được thực hiện theo đúng quy trình, đúng yêu cầu kế hoạch sản xuất, đúng chất lượng. Nghiên cứu, đề xuất các phương án, giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất Thiết lập và đảm bảo môi trường làm việc an toàn lao động
Lập kế hoạch sản xuất trình lên Ban Giám đốc phê duyệt, giám sát quá trình sản xuất, hướng dẫn tổ trưởng sản xuất trong các khâu, kịp thời đưa ra các phương hướng giải quyết khi có phát sinh vấn đề trong sản xuất, đảm bảo quy trình sản xuất kịp tiến độ đề ra.
Chịu trách nhiệm thực hiện và triển khai thực hiện đúng nội quy, quy trình, quy định của xưởng chế biến về quản lý lao động, quản lý tài sản, quản lý sản xuất, vệ sinh công nghiệp,...
Tổ chức, phân công, đôn đốc, kiểm tra, kiểm soát đảm bảo công việc được thực hiện theo đúng quy trình, đúng yêu cầu kế hoạch sản xuất, đúng chất lượng.
Nghiên cứu, đề xuất các phương án, giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất
Thiết lập và đảm bảo môi trường làm việc an toàn lao động

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Chế biến thực phẩm, Chế biến thủy sản, Quản lý chất lượng, Công nghệ thực phẩm hoặc các chuyên ngành liên quan
- Am hiểu về: chế biến thực phẩm, chế biến thủy sản
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công ty sản xuất lĩnh vực thực phẩm, thủy sản
- Kỹ năng: quản lý sản xuất, lãnh đạo, lập kế hoạch, tổ chức công việc, xử lý tình huống, làm việc nhóm và báo cáo
- Kỹ năng tin học: thành thạo Microsoft Office
- Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, gắn bó dài lâu với công việc
- Quyết đoán, khả năng làm việc độc lập

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, đãi ngộ hấp dẫn, Có xe đưa đón hàng ngày từ Cà Mau về Sông Đốc hoặc chỗ ở lại tại Nhà máy (nếu có nhu cầu).
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi của người lao động: nghỉ phép, nghỉ lễ, đóng BHXH, BHYT và BHTN, khám sức khỏe định hàng năm.
Các quyền lợi liên quan sẽ được giải đáp khi phỏng vấn trực tiếp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC ĐẠT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Khóm 11, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

