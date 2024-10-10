Tuyển Nông/Lâm/Ngư nghiệp CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC ĐẠT làm việc tại Cà Mau thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nông/Lâm/Ngư nghiệp Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC ĐẠT
- Cà Mau: Khóm 11, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, Trần Văn Thời
Mô Tả Công Việc Nông/Lâm/Ngư nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập kế hoạch sản xuất trình lên Ban Giám đốc phê duyệt, giám sát quá trình sản xuất, hướng dẫn tổ trưởng sản xuất trong các khâu, kịp thời đưa ra các phương hướng giải quyết khi có phát sinh vấn đề trong sản xuất, đảm bảo quy trình sản xuất kịp tiến độ đề ra.
Chịu trách nhiệm thực hiện và triển khai thực hiện đúng nội quy, quy trình, quy định của xưởng chế biến về quản lý lao động, quản lý tài sản, quản lý sản xuất, vệ sinh công nghiệp,...
Tổ chức, phân công, đôn đốc, kiểm tra, kiểm soát đảm bảo công việc được thực hiện theo đúng quy trình, đúng yêu cầu kế hoạch sản xuất, đúng chất lượng.
Nghiên cứu, đề xuất các phương án, giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất
Thiết lập và đảm bảo môi trường làm việc an toàn lao động
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Am hiểu về: chế biến thực phẩm, chế biến thủy sản
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công ty sản xuất lĩnh vực thực phẩm, thủy sản
- Kỹ năng: quản lý sản xuất, lãnh đạo, lập kế hoạch, tổ chức công việc, xử lý tình huống, làm việc nhóm và báo cáo
- Kỹ năng tin học: thành thạo Microsoft Office
- Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, gắn bó dài lâu với công việc
- Quyết đoán, khả năng làm việc độc lập
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi của người lao động: nghỉ phép, nghỉ lễ, đóng BHXH, BHYT và BHTN, khám sức khỏe định hàng năm.
Các quyền lợi liên quan sẽ được giải đáp khi phỏng vấn trực tiếp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC ĐẠT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
