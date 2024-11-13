Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy CÔNG TY CỔ PHẦN VN ECOFLOOR làm việc tại Hà Nam thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: VN Ecofloor - Cụm công nghiệp Kim Bình, xã Kim Bình, TP Phủ Lý - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Quản đốc phân xưởng/nhà máy Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

- Quản lý, điều hành hoạt động sản xuất tại phân xưởng, đảm bảo tiến độ sản xuất theo kế hoạch.

- Phân công công việc, giám sát, hướng dẫn công nhân trong phân xưởng thực hiện công việc sản xuất.

- Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất.

- Theo dõi, quản lý nguyên vật liệu, vật tư, thiết bị sản xuất.

- Báo cáo tình hình sản xuất, kết quả sản xuất cho cấp trên.

- Tham gia xây dựng, cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng giao tiếp, truyền đạt, giải quyết vấn đề hiệu quả.

- Chịu được áp lực cao trong công việc.

- Địa chỉ làm việc: VN Ecofloor - Cụm công nghiệp Kim Bình, xã Kim Bình, TP Phủ Lý, Hà Nam

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VN ECOFLOOR Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 20 - 35 Triệu.

- Có thể sắp xếp chỗ ăn ở cho ứng viên ở xa

- Được hỗ trợ tham gia BHXH, BHYT theo đầy đủ quy định.

- Tham gia các hoạt động team building, du lịch cùng công ty hàng nǎm.

- Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.

- Tham gia vào đội ngũ, môi trường làm việc chuyên nghiệp.

- Cơ hội thăng tiến rõ ràng, luôn nâng cao phát triển bản thân.

- Thưởng lễ, tết,hiếu,hỉ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VN ECOFLOOR

