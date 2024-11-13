Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy CÔNG TY CỔ PHẦN VN ECOFLOOR làm việc tại Hà Nam thu nhập 20 - 35 Triệu

Ngày đăng tuyển: 13/11/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN VN ECOFLOOR
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VN ECOFLOOR

Quản đốc phân xưởng/nhà máy

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản đốc phân xưởng/nhà máy Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VN ECOFLOOR

Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: VN Ecofloor

- Cụm công nghiệp Kim Bình, xã Kim Bình, TP Phủ Lý

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc

- Quản lý, điều hành hoạt động sản xuất tại phân xưởng, đảm bảo tiến độ sản xuất theo kế hoạch.
- Phân công công việc, giám sát, hướng dẫn công nhân trong phân xưởng thực hiện công việc sản xuất.
- Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất.
- Theo dõi, quản lý nguyên vật liệu, vật tư, thiết bị sản xuất.
- Báo cáo tình hình sản xuất, kết quả sản xuất cho cấp trên.
- Tham gia xây dựng, cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Có khả năng giao tiếp, truyền đạt, giải quyết vấn đề hiệu quả.
- Chịu được áp lực cao trong công việc.
- Địa chỉ làm việc: VN Ecofloor - Cụm công nghiệp Kim Bình, xã Kim Bình, TP Phủ Lý, Hà Nam

Quyền Lợi

- Lương 20 - 35 Triệu.
- Có thể sắp xếp chỗ ăn ở cho ứng viên ở xa
- Được hỗ trợ tham gia BHXH, BHYT theo đầy đủ quy định.
- Tham gia các hoạt động team building, du lịch cùng công ty hàng nǎm.
- Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.
- Tham gia vào đội ngũ, môi trường làm việc chuyên nghiệp.
- Cơ hội thăng tiến rõ ràng, luôn nâng cao phát triển bản thân.
- Thưởng lễ, tết,hiếu,hỉ...

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VN ECOFLOOR

CÔNG TY CỔ PHẦN VN ECOFLOOR

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Cụm Công nghiệp Kim Bình, Xã Kim Bình, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

