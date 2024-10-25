Tuyển Quản Lý Bán Hàng thu nhập 30 - 45 triệu Toàn thời gian tại Khánh Hòa

Mức lương 30 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: TP Nha Trang

- Xây dựng kế hoạch phát triển kinh doanh và tổ chức thực hiện cho sản phẩm

- Phân chia địa bàn, phân công, đôn đốc nhân viên trên các địa bàn làm việc và hỗ trợ nhân viên trong công tác kinh doanh.

- Triển khai, đánh giá các chương trình, chính sách bán hàng và giám sát công việc của các TDV.

- Đề xuất các chiến lược Marketing, chính sách bán hàng, CSKH tại từng khu vực.

- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp, Ban Giám đốc công ty

- Chi tiết công việc: Trao đổi trong quá trình phỏng vấn

- Nam tuổi từ 24 đến 35 tuổi, Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, y dược..

- Có kinh nghiệm ít nhất là 1 năm tại vị trí Giám sát hoặc quản lý bán hàng.

(ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm bên ngành dược)

- Có kỹ năng quản lý, lãnh đạo và tổ chức sắp xếp công việc.

- Khả năng giao tiếp tốt.

- Có khả năng đàm phán, thuyết trình và đào tạo

- Lương thưởng hấp dẫn không giới hạn.

- Thu nhập bao gồm: Lương + thưởng doanh số + các khoản thưởng khác theo quy định (tổng thu nhập từ 30 - 45 triệu ++++)

- Phụ cấp công tác phí theo quy định của công ty.

- Được hưởng các chế độ BHXH + BHYT + BHTN, nghỉ Lễ, nghỉ mát,liên hoan, du lịch kết hợp tập huấn, đào tạo và nhiều quyền lời khác theo quy định của công ty. Bảo hiểm sức khỏe hàng năm theo quy định Công ty

- Có nhiều cơ hội thăng tiến, gắn bó lâu dài cùng Công ty

