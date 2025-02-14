Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH TM Quốc Tế Hải Sản Hoàng Gia làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Các trách nhiệm chính của vị trí này bao gồm:

1. Thực hiện vai trò Đại sứ Ẩm thực Biển Việt Nam và thế giới của HSHG:

• Đam mê thương hiệu HSHG và mong muốn góp phần xây dựng và phát triển thương hiệu, truyền tải định vị thương hiệu và tính cách thương hiệu của HSHG.

• Góp phần tạo dựng môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp phù hợp với giá trị văn hóa và tính cách thương hiệu của HSHG.

2. Chiến lược và tăng trưởng:

• Phát triển và thực thi chiến lược kinh doanh phù hợp với mục tiêu kinh doanh chung của công ty, bao gồm việc tiến hành nghiên cứu và phân tích thị trường để xác định cơ hội mới, hiểu rõ nhu cầu của khách hàng, thế mạnh nội bộ và đi trước đối thủ cạnh tranh.

• Đặt mục tiêu doanh thu và ngân sách cho các đội ngũ kinh doanh.

• Khám phá cơ hội phát triển kinh doanh để đa dạng hóa cơ sở khách hàng và mở rộng sang thị trường mới.

3. Quản lý bán hàng, khách hàng và đối tác:

• Dẫn dắt và quản lý đội ngũ kinh doanh, cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ để đạt được mục tiêu kinh doanh và xây dựng mối quan hệ khách hàng vững mạnh.

• Phát triển và thực thi chiến lược để thu hút khách hàng mới và giữ chân khách hàng hiện tại, bao gồm nhưng không giới hạn ở chiến lược giá, sáng kiến dịch vụ khách hàng và chương trình khách hàng thân thiết.