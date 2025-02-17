Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Aqua Pharma 5way làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty TNHH Aqua Pharma 5way
- Khánh Hòa:
- 105 Tô Hiệu,Khánh Hòa
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận
Thuế
Rà soát, kiểm tra đối chiếu chứng từ kế toán, xuất hóa đơn.
Quản lý và lưu giữ cơ sở dữ liệu thuế của doanh nghiệp. Lập tờ khai thuế GTGT, Thuế TNCN và nộp thuế cho CQ thuế (nếu có).
Báo cáo thuế hàng tháng, kiểm tra và đối chiếu từng chứng từ hóa đơn lập bảng kê mua vào, bán ra, lập báo cáo thuế GTGT.
Cập nhật kịp thời những chính sách, quy định mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Kiểm kê và làm báo cáo kho bao bì theo định kỳ hàng tháng.
Kiểm tra, theo dõi và đăng ký các chương trình chiết khấu khuyến mại của công ty.
2. Giá Thành
Biết tính giá thành sản phẩm.
Quản lý giá thành, kiểm tra đối chiếu chứng từ kho và chứng từ kế toán.
Tập hợp các chi phí, dựa trên các khoản chi phí cấu thành để tính: giá thành kế hoạch, giá thành định mức và giá thành thực tế.
Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ:Tốt nghiệp trung cấp trở lên, chuyên ngành kế toán, kiểm toán.
Kinh nghiệm:Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán thuế hoặc giá thành.
Ưu tiên: Có kinh nghiệm làm việc ở các công ty sản xuất.
Ngoại ngữ: không yêu cầu.
Yêu cầu khác:
+ Sử dụng thành thạo phần mềm MS Office, Excel.
+ Thành thạo phần mềm Misa.
+ Chịu được áp lực công việc cao.
+ Thật thà, chịu khó, ham học hỏi.
Tại Công Ty TNHH Aqua Pharma 5way Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Làm việc giờ hành chính.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Aqua Pharma 5way
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
