Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Thành Bưởi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bến xe phía Nam, Diên Khánh, Quận 5

Kiểm tra, đối chiếu chứng từ kế toán, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các nghiệp vụ kế toán.

Lập báo cáo kế toán định kỳ, báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật và yêu cầu của công ty.

Phân tích số liệu kế toán, cung cấp thông tin cho việc ra quyết định của ban lãnh đạo.

Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định.

Tham gia vào các công việc khác liên quan đến kế toán theo sự phân công của cấp trên.

Làm việc với các phần mềm kế toán chuyên nghiệp (ví dụ: Misa,...).

Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu số liệu với các bộ phận khác trong công ty (ví dụ: kho, bán hàng, mua hàng).

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán tại các công ty vận tải hoặc logistics.

Thành thạo các phần mềm kế toán Misa.

Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành.

Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại Công ty TNHH Thành Bưởi Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thành Bưởi

