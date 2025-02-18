Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Hoàng Thuận Phát làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Từ 40 Triệu

Mức lương Từ 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: - Thôn Như Xuân, xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Thành phố Nha Trang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 40 Triệu

- Hỗ trợ Giám đốc trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường, đề xuất các giải pháp cải tiến.

- Quản lý và giám sát hoạt động của đội ngũ kinh doanh, đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số.

- Thiết lập và duy trì mối quan hệ với khách hàng lớn, đối tác chiến lược.

- Tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến khách hàng.

Những Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh ngành giải khát hoặc các dự án đồ uống, đặc biệt là bia. Ưu tiên ở các vị trí quản lý cấp cao.

- Tốt nghiệp Đại học các ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh hoặc tương đương.

- Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm, giao tiếp và đàm phán xuất sắc.

- Giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục và thương thảo, hoạch định chiến lược.

- Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề nhanh nhẹn.

Tại Công Ty Cổ Phần Hoàng Thuận Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia BHXH, BHYT và các chế độ khác theo quy định công ty.

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

- Cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hoàng Thuận Phát

