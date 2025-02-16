Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TOYOTA NHA TRANG làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: km5, Đường 23/10, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhập kho:

Nhận hàng, nhận chứng từ nhập, kiểm tra nhập kho + nhận hàng hoá khi phụ tùng, về cùng kế toán

Xuất kho

Định kỳ tiến hành đối chiếu số liệu tồn kho với kế toán, kiểm tra kho

Lập báo cáo kiểm tra đối chiếu số liệu tồn kho

Lưu báo cáo kiểm kê có liên quan

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp tối thiểu Cao đẳng, biết sử dụng máy vi tính

Cẩn thận tỉ mỉ trong công việc

Gắn bó lâu dài với công ty

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOYOTA NHA TRANG Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Được nghỉ và thưởng các ngày Lễ lớn trong năm

Môi trường làm việc thoải mái, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOYOTA NHA TRANG

