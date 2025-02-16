Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TOYOTA NHA TRANG làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOYOTA NHA TRANG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Khánh Hòa: km5, Đường 23/10, TP Nha Trang
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhập kho:
Nhận hàng, nhận chứng từ nhập, kiểm tra nhập kho + nhận hàng hoá khi phụ tùng, về cùng kế toán
Xuất kho
Định kỳ tiến hành đối chiếu số liệu tồn kho với kế toán, kiểm tra kho
Lập báo cáo kiểm tra đối chiếu số liệu tồn kho
Lưu báo cáo kiểm kê có liên quan
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp tối thiểu Cao đẳng, biết sử dụng máy vi tính
Cẩn thận tỉ mỉ trong công việc
Gắn bó lâu dài với công ty
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOYOTA NHA TRANG Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Được nghỉ và thưởng các ngày Lễ lớn trong năm
Môi trường làm việc thoải mái, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOYOTA NHA TRANG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
