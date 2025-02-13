Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần đường Việt Nam Pro Company làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần đường Việt Nam Pro Company làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần đường Việt Nam Pro Company
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công ty Cổ phần đường Việt Nam Pro Company

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công ty Cổ phần đường Việt Nam Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: Nhà Máy Đường Việt Nam, Thôn Tân Quý, xã Cam Thành Bắc, Cam Lâm, Huyện Cam Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Công tác quản lý
Chịu trách nhiệm chính trong việc vận hành lò hơi.
Trực tiếp điều khiển, điều chỉnh các hoạt động khống chế mực nước balong, nhiệt độ hơi quá nhiệt, áp suất hơi.... duy trì lò hơi hoạt động ổn định, liên tục đáp ứng nhu cầu hơi của nhà máy.
Phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố phát sinh, đồng thời báo cáo ngay cho Trưởng khu vực
Giám sát tình trạng hoạt động các thiết bị lò hơi (tín hiệu, valve, thông số thiết bị) trong ca sản xuất.
Ghi chép các thông số, kết quả theo biểu mẫu quy định
Thực hiện công tác bảo trì, sửa chữa MMTB theo kế hoạch.
Vệ sinh sạch sẽ khu vực làm việc trước khi giao ca
Chịu trách nhiệm theo dõi, bảo quản, giữ gìn vật tư, CCDC, máy móc thiết bị được giao để hoàn thành hạng mục bảo dưỡng MMTB.
Thực hiện các công việc lắp đặt, cải tạo MMTB theo sự phân công của Trưởng khu vực lò hơi và turbine
Thực hiện đúng các yêu cầu của các hệ thống QLCL hiện hành (ISO, FSSC), 5S, quy định về ATVSLĐ, PCCC tại nơi làm việc.
Tham gia đào tạo và tập huấn chuyên môn khi có yêu cầu.
2. Báo Cáo:
Định kỳ báo cáo: Ngày/lần
3.Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác do cấp quản lý trực tiếp giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học / cao đẳng chính quy chuyên ngành Cơ, Điện hoặc Nhiệt lạnh và các ngành khác có liên quan.
Giới tính: Nam; Độ tuổi trên 22 tuổi
Ưu tiên đọc hiểu, giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành Cơ điện.
Ưu tiên có kinh nghiệm chuyên ngành cơ điện hoặc nhiệt ít nhất 2 năm
Có kiến thức về ATVSLĐ, PCCC và thực hành 5S trong sản xuất
Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng giải quyết vấn đề tốt, sắp xếp, thực hiện công việc tốt
Có kiến thức về các hệ thống quản lý chất lượng hiện hành tại nhà máy, tiếp cận nhanh, xử lý công việc tốt

Tại Công ty Cổ phần đường Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực
Thưởng theo kết quả kinh doanh của công ty
Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đường Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần đường Việt Nam Pro Company

Công ty Cổ phần đường Việt Nam Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Tân Quý, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

