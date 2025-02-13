Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần đường Việt Nam Pro Company làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: Nhà Máy Đường Việt Nam, Thôn Tân Quý, xã Cam Thành Bắc, Cam Lâm, Huyện Cam Lâm

1. Công tác quản lý

Chịu trách nhiệm chính trong việc vận hành lò hơi.

Trực tiếp điều khiển, điều chỉnh các hoạt động khống chế mực nước balong, nhiệt độ hơi quá nhiệt, áp suất hơi.... duy trì lò hơi hoạt động ổn định, liên tục đáp ứng nhu cầu hơi của nhà máy.

Phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố phát sinh, đồng thời báo cáo ngay cho Trưởng khu vực

Giám sát tình trạng hoạt động các thiết bị lò hơi (tín hiệu, valve, thông số thiết bị) trong ca sản xuất.

Ghi chép các thông số, kết quả theo biểu mẫu quy định

Thực hiện công tác bảo trì, sửa chữa MMTB theo kế hoạch.

Vệ sinh sạch sẽ khu vực làm việc trước khi giao ca

Chịu trách nhiệm theo dõi, bảo quản, giữ gìn vật tư, CCDC, máy móc thiết bị được giao để hoàn thành hạng mục bảo dưỡng MMTB.

Thực hiện các công việc lắp đặt, cải tạo MMTB theo sự phân công của Trưởng khu vực lò hơi và turbine

Thực hiện đúng các yêu cầu của các hệ thống QLCL hiện hành (ISO, FSSC), 5S, quy định về ATVSLĐ, PCCC tại nơi làm việc.

Tham gia đào tạo và tập huấn chuyên môn khi có yêu cầu.

2. Báo Cáo:

Định kỳ báo cáo: Ngày/lần

3.Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác do cấp quản lý trực tiếp giao

Tốt nghiệp đại học / cao đẳng chính quy chuyên ngành Cơ, Điện hoặc Nhiệt lạnh và các ngành khác có liên quan.

Giới tính: Nam; Độ tuổi trên 22 tuổi

Ưu tiên đọc hiểu, giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành Cơ điện.

Ưu tiên có kinh nghiệm chuyên ngành cơ điện hoặc nhiệt ít nhất 2 năm

Có kiến thức về ATVSLĐ, PCCC và thực hành 5S trong sản xuất

Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng giải quyết vấn đề tốt, sắp xếp, thực hiện công việc tốt

Có kiến thức về các hệ thống quản lý chất lượng hiện hành tại nhà máy, tiếp cận nhanh, xử lý công việc tốt

Tại Công ty Cổ phần đường Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực

Thưởng theo kết quả kinh doanh của công ty

Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đường Việt Nam Pro Company

