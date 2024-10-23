Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH KRIK VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nghệ An: 176 Nguyễn Văn Cừ - TP Vinh, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Quản lý bán hàng

- Quản lý toàn bộ nhân viên tại cửa hàng

- Quản lý hàng hoá, trang thiết bị tại điểm bán

- Các công việc được giao khác.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 23-30 tuổi

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

Ngoại hình ưa nhìn, năng động, nhanh nhẹn

Yêu thích công việc bán hàng và có định hướng phát triển lâu dài trong ngành bán lẻ

Trung thực, nhiệt huyết, có ý trí quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, bám đuổi mục tiêu bán hàng tốt

Có kỹ năng quản lý, giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, hiệu quả

Tại CÔNG TY TNHH KRIK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn dựa trên KPI bán hàng

Được đóng BHXH

Thưởng các dịp lễ, Têt trong năm

Thưởng hiệu quả kinh doanh cuối năm

Được hưởng các chính sách phúc lợi khác theo quy định của công ty ( sinh nhật, thâm niên...)

Giảm giá khi mua hàng tại hệ thống Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KRIK VIỆT NAM

