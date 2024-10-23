Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH KRIK VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY TNHH KRIK VIỆT NAM
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Nghệ An: 176 Nguyễn Văn Cừ
- TP Vinh, TP Vinh
Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
- Quản lý bán hàng
- Quản lý toàn bộ nhân viên tại cửa hàng
- Quản lý hàng hoá, trang thiết bị tại điểm bán
- Các công việc được giao khác.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 23-30 tuổi Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên Ngoại hình ưa nhìn, năng động, nhanh nhẹn Yêu thích công việc bán hàng và có định hướng phát triển lâu dài trong ngành bán lẻ Trung thực, nhiệt huyết, có ý trí quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, bám đuổi mục tiêu bán hàng tốt Có kỹ năng quản lý, giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, hiệu quả
Độ tuổi: 23-30 tuổi
Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
Ngoại hình ưa nhìn, năng động, nhanh nhẹn
Yêu thích công việc bán hàng và có định hướng phát triển lâu dài trong ngành bán lẻ
Trung thực, nhiệt huyết, có ý trí quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, bám đuổi mục tiêu bán hàng tốt
Có kỹ năng quản lý, giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, hiệu quả
Tại CÔNG TY TNHH KRIK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn dựa trên KPI bán hàng Được đóng BHXH Thưởng các dịp lễ, Têt trong năm Thưởng hiệu quả kinh doanh cuối năm Được hưởng các chính sách phúc lợi khác theo quy định của công ty ( sinh nhật, thâm niên...) Giảm giá khi mua hàng tại hệ thống Công ty.
Thu nhập hấp dẫn dựa trên KPI bán hàng
Được đóng BHXH
Thưởng các dịp lễ, Têt trong năm
Thưởng hiệu quả kinh doanh cuối năm
Được hưởng các chính sách phúc lợi khác theo quy định của công ty ( sinh nhật, thâm niên...)
Giảm giá khi mua hàng tại hệ thống Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KRIK VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
