Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Quản lý cửa hàng - > Quản lý vùng - > Quản lý miền - > Giám đốc kinh doanh Thường xuyên được update bản thân thông qua các khóa học từ chuyên gia bên trong và ngoài tổ chức. Đóng BHXH 100% Bảo hiểm sức khỏe toàn diện Làm việc theo ca được nghỉ 1 ngày/ tuần. Thưởng tháng 13++ theo hiệu quả công việc., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Quản lý, đảm bảo các hoạt động bán hàng, doanh thu của cửa hàng theo chỉ tiêu;

Quản lý các hoạt động vận hành tại cửa hàng: Chi phí, hàng hóa, vật tư dịch vụ, hình ảnh của cửa hàng, cơ sở vật chất

Quản lý nhân sự: Chấm công, sắp xếp ca làm, tuyển dụng, đào tạo cho nhân sự của cửa hàng

Làm các báo cáo theo yêu cầu và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh

Nam, Nữ từ 20 -35

Có 1 năm kinh nghiệm quản lý cửa hàng, chuỗi bán lẻ hoặc lĩnh vực liên quan.

Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc và quản lý nhân sự tốt.

Tinh thần trách nhiệm cao, linh hoạt trong xử lý tình huống.

Tại Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

