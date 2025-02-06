Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine

Quản lý Cửa hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Quản lý cửa hàng

- > Quản lý vùng

- > Quản lý miền

- > Giám đốc kinh doanh Thường xuyên được update bản thân thông qua các khóa học từ chuyên gia bên trong và ngoài tổ chức. Đóng BHXH 100% Bảo hiểm sức khỏe toàn diện Làm việc theo ca được nghỉ 1 ngày/ tuần. Thưởng tháng 13++ theo hiệu quả công việc., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Quản lý, đảm bảo các hoạt động bán hàng, doanh thu của cửa hàng theo chỉ tiêu;
Quản lý các hoạt động vận hành tại cửa hàng: Chi phí, hàng hóa, vật tư dịch vụ, hình ảnh của cửa hàng, cơ sở vật chất
Quản lý nhân sự: Chấm công, sắp xếp ca làm, tuyển dụng, đào tạo cho nhân sự của cửa hàng
Làm các báo cáo theo yêu cầu và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Nữ từ 20 -35
Có 1 năm kinh nghiệm quản lý cửa hàng, chuỗi bán lẻ hoặc lĩnh vực liên quan.
Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc và quản lý nhân sự tốt.
Tinh thần trách nhiệm cao, linh hoạt trong xử lý tình huống.

Tại Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 30 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine

Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: số 10 Trần Phú, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội và 758 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-cua-hang-thu-nhap-15-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job284872
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD
Hạn nộp: 18/09/2025
Thanh Hóa Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM SƠN PHÚC AN
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH TM SƠN PHÚC AN làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TM SƠN PHÚC AN
Hạn nộp: 13/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLASSY
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLASSY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLASSY
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Long An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 14/09/2025
Long An Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 25 Triệu
Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 03/10/2025
Tuyên Quang Hà Giang Bắc Ninh Bắc Giang Còn 17 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cơ sở sản xuất thời trang Mony
Tuyển Nhân viên kinh doanh Cơ sở sản xuất thời trang Mony làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Cơ sở sản xuất thời trang Mony
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Còn 106 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 31 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PAN AMERICAN TRAVEL
Tuyển Điều hành tour PAN AMERICAN TRAVEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
PAN AMERICAN TRAVEL
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD
Hạn nộp: 18/09/2025
Thanh Hóa Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM SƠN PHÚC AN
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH TM SƠN PHÚC AN làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TM SƠN PHÚC AN
Hạn nộp: 13/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLASSY
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLASSY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLASSY
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Long An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 14/09/2025
Long An Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 25 Triệu
Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH BLUEPEACH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH BLUEPEACH
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH Keiko Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Keiko Việt Nam
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty Cổ Phần Café Katinat Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Café Katinat Pro Company
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT NAM
11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH WIND SUPPLY CHAIN ONE (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH WIND SUPPLY CHAIN ONE (VIỆT NAM)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng AN café - Từ vùng Kinh Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu AN café - Từ vùng Kinh Bắc
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng HỘ KINH DOANH NGUYỄN PHÚ TRỌNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu HỘ KINH DOANH NGUYỄN PHÚ TRỌNG
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM LÀNH MẠNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM LÀNH MẠNH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND
7.5 - 9 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH nông sản Dũng Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH nông sản Dũng Hà
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH TM Sơn Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH TM Sơn Dương
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CHÂU BÁCH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CHÂU BÁCH
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH Ampersand Management làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty TNHH Ampersand Management
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty cổ phần Nhà Thái làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty cổ phần Nhà Thái
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH ABOVE & BEYOND LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ABOVE & BEYOND LAB
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng HỘ KINH DOANH TIỆM TRÀ ZANGTEE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận HỘ KINH DOANH TIỆM TRÀ ZANGTEE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ADORE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ADORE
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty cổ phần Cici Thượng Đỉnh Yến làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty cổ phần Cici Thượng Đỉnh Yến
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT BOOST JUICE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT BOOST JUICE VIỆT NAM
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH TBS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TBS VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT NAM
9.2 - 10.5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty TNHH Dược Phẩm Ích Nhân làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu Công Ty TNHH Dược Phẩm Ích Nhân
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH OHF làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu Công ty TNHH OHF
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng 7-Eleven Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu 7-Eleven Vietnam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm