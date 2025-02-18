Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES

Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Quốc tế thiếu nhi, Trung thu, Noel

- Chế độ mua hàng ưu đãi cho CBNV, miễn phí khu vui chơi cho con em CBNV;

- Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài để nâng cao chuyên môn và phát triển cá nhân;

- Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn;, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

-Thực hiện các công việc dưới sự giám sát, điều động của Giám đốc nhà sách, báo cáo công việc cho Giám đốc Nhà sách.
-Chịu trách nhiệm vận hành tại khu vực được giao, duy trì thực hiện đúng các quy định của nhà sách, đảm bảo các hoạt động trơn tru và mang đến dịch vụ tốt nhất cho khách hàng:
- Quản lý đội ngũ nhân viên làm việc tại quầy phụ trách bao gồm : đào tạo, giao việc và điều động nhân viên, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện công việc, tác phong, tinh thần làm việc của nhân viên ...
- Đảm bảo hàng hóa đầy đủ: chỉ đạo, hướng dẫn nhân viên theo dõi - đặt hàng, sắp xếp, trưng bày hàng hoá (nhãn, giá...)
- Kiểm soát vệ sinh quầy kệ/hàng hóa trong Nhà sách
- Phụ trách trang trí, nâng cấp không gian, nắm được tình trạng tài sản và cơ sở vật chất tại quầy mình phụ trách, kịp thời sửa chữa khi phát hiện hỏng hóc (phải báo cáo và có ý kiến trước khi thực hiện )
- Giải quyết khiếu nại, chăm sóc khách hàng và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình bán hàng
-Phối hợp với các phòng ban, quản lý khác để đảm bảo hoạt động tại nhà sách được trơn tru.
-Đề xuất, đóng góp các ý kiến để cải thiện và nâng cao hiệu quả công việc
-Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức:
Hiểu biết về kinh doanh, dịch vụ;
Hiểu và nắm bắt tâm lý khách hàng;
Kiến thức ngành nghề kinh doanh, sản phẩm dịch vụ của DN
Kỹ năng:
- Thành thạo tin học văn phòng, Internet
- Kỹ năng Giao tiếp, lắng nghe
- Kỹ năng giám sát, kiểm tra, đánh giá
- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề
- Kỹ năng lập kế hoạch
- Kỹ năng đào tạo, huấn luyện
- Kỹ năng điều động, bố trí sắp xếp nhân sự
- Kỹ năng tạo động lực
- Kỹ năng tư duy logic, học hỏi phát triển.
Thái độ: Chủ động, linh hoạt, tuân thủ, tận tâm, tích cực, trung thực, tỉ mỉ.
Học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Kinh nghiệm: 2 năm trở lên vị trí quản lý cửa hàng/siêu thị bán lẻ hoặc quản lý nhà hàng (quản lý đội nhóm từ 4 - 5 nhân viên trở lên) ngành bán lẻ, dịch vụ.
Độ tuổi: 1998 - 1988
Phù hợp với bộ giá trị cốt lõi của công ty: tận tâm, kiên định, làm việc có kết quả, cam kết, học hỏi liên tục

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 18 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES

CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 610 Đường Láng, Phường Láng Hạ, Quận Đống đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

