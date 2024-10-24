Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A làm việc tại Tiền Giang thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Tiền Giang: TP Mỹ Tho

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Đảm bảo doanh thu khoán cửa hàng được phân công. Đảm bảo các hoạt động vận hành theo tiêu chuẩn từ hình ảnh, hàng hóa, chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng,.... Căn cứ bảng kế hoạch kinh doanh để lập kế hoạch KPI và triển khai công việc cụ thể. Thường xuyên kiểm tra, điều phối việc luân chuyển hàng hóa phù hợp với tình hình tiêu thụ thực tế. Phân công, giao việc và đánh giá chất lượng công việc nhân viên cấp dưới. Sẵn sàng các nhiệm vụ khác: Set up cửa hàng mới khi được giao, phối hợp các bộ phận liên quan đảm bảo đúng tiến độ yêu cầu. Làm việc tại: L1-02A Tòa nhà Vincom Plaza Mỹ Tho, số 1A Hùng vương, P1, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên cấp Quản lý trong ngành Thời trang là một lợi thế. Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế, thương mại hoặc Quản trị Kinh doanh. Kỹ năng giải quyết vấn đề và xử lý phát sinh. Thành thạo tin học văn phòng và sử dụng phần mềm bán hàng. Nhiệt huyết, trung thực, kiên định, tinh thần trách nhiệm và chịu áp lực cao trong công việc.

Thời gian làm việc :

Ca 1: 9h00 - 17h00 Ca 2: 13h30 – 22h00

Ca gãy 1: 9h30 – 17h00 Ca gãy 2: 11h30 – 20h00 Tháng nghỉ 4 ngày

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập trung bình từ 8.000.000đ - 12.000.000đ/tháng.

- Phụ cấp theo chức năng nhiệm vụ.

- Thưởng vượt doanh thu.

- Thưởng Lễ, Tết, thưởng khác.

- Chế độ nghỉ phép, hoạt động Teambuilding hàng năm, Sinh nhật Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A

