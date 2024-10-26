Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH Thời Trang Trần Nguyễn làm việc tại Ninh Bình thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: 99 Đinh Tiên Hoàng, TP Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Quản lý hàng hoá, nhân sự tại cửa hàng Thúc đẩy doanh số của cửa hàng Quản lý hình ảnh, chăm sóc khách hàng

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Giới tính: Nữ

+ Kinh nghiệm: Từ 01 năm ở vị trí tương đương trở lên (Ưu tiên có kinh nghiệm Quản lý về lĩnh vực thời trang)

+ Trình độ: Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên.

Tại Công ty TNHH Thời Trang Trần Nguyễn Thì Được Hưởng Những Gì

1) Thu nhập: Lương cứng +Doanh số + Phụ cấp

Thu nhập: up to 15.000.000 đồng/tháng

2) Môi trường thời trang cao cấp

3) Nhiều cơ hội thăng tiến

4) BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

5) Được tham gia du lịch, hội hè, teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời Trang Trần Nguyễn

