Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH Thời Trang Trần Nguyễn làm việc tại Ninh Bình thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại Công ty TNHH Thời Trang Trần Nguyễn
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Ninh Bình: 99 Đinh Tiên Hoàng, TP Ninh Bình
Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Quản lý hàng hoá, nhân sự tại cửa hàng
Thúc đẩy doanh số của cửa hàng
Quản lý hình ảnh, chăm sóc khách hàng
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Giới tính: Nữ
+ Kinh nghiệm: Từ 01 năm ở vị trí tương đương trở lên (Ưu tiên có kinh nghiệm Quản lý về lĩnh vực thời trang)
+ Trình độ: Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên.
Tại Công ty TNHH Thời Trang Trần Nguyễn Thì Được Hưởng Những Gì
1) Thu nhập: Lương cứng +Doanh số + Phụ cấp
Thu nhập: up to 15.000.000 đồng/tháng
2) Môi trường thời trang cao cấp
3) Nhiều cơ hội thăng tiến
4) BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
5) Được tham gia du lịch, hội hè, teambuilding.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời Trang Trần Nguyễn
