Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH Thời Trang Trần Nguyễn làm việc tại Ninh Bình thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty TNHH Thời Trang Trần Nguyễn
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH Thời Trang Trần Nguyễn

Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại Công ty TNHH Thời Trang Trần Nguyễn

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Ninh Bình: 99 Đinh Tiên Hoàng, TP Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Quản lý hàng hoá, nhân sự tại cửa hàng Thúc đẩy doanh số của cửa hàng Quản lý hình ảnh, chăm sóc khách hàng
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Giới tính: Nữ
+ Kinh nghiệm: Từ 01 năm ở vị trí tương đương trở lên (Ưu tiên có kinh nghiệm Quản lý về lĩnh vực thời trang)
+ Trình độ: Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên.

Tại Công ty TNHH Thời Trang Trần Nguyễn Thì Được Hưởng Những Gì

1) Thu nhập: Lương cứng +Doanh số + Phụ cấp
Thu nhập: up to 15.000.000 đồng/tháng
2) Môi trường thời trang cao cấp
3) Nhiều cơ hội thăng tiến
4) BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
5) Được tham gia du lịch, hội hè, teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời Trang Trần Nguyễn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thời Trang Trần Nguyễn

Công ty TNHH Thời Trang Trần Nguyễn

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 43 Thái Hà, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

