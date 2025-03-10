Tuyển Quản lý Cửa hàng Hộ kinh doanh Food House làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Từ 13 Triệu

Mức lương Từ 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: Được làm việc trong môi trường thoải mái và thân thiện Giảm giá 10% cho nhân viên khi mua hàng tại shop Được trả lương ổn định Có sẵn nơi làm việc và trang thiết bị

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương Từ 13 Triệu

Quản lý nhân viên người Việt tại bộ phận thu ngân-bán hàng:

Sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên theo ca trước một tháng

Theo dõi lịch làm việc của nhân viên.

Chú ý thái độ và đạo đức nghề nghiệp của từng nhân viên dưới quyền của bạn và nếu cần, hãy giao tiếp với cấp dưới.

Đào tạo nhân viên dưới quyền của bạn.

Quản lý cửa hàng:

Kiểm tra việc trưng bày hàng hóa đúng cách và vệ sinh trong cửa hàng.

Nếu xảy ra hư hỏng tại cửa hàng hoặc thiết bị có vấn đề, bạn phải liên hệ bên bộ phận hỗ trợ để được sửa chữa kịp thời.

Duy trì trật tự trong kho: sắp xếp hàng hóa theo khu vực, ghi rõ tên sản phẩm và ngày tháng nhập hàng

Giải quyết các vấn đề xảy ra bất ngờ với khách hàng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của chủ cửa hàng

Làm phiên dịch giữa giám đốc và nhân viên người Việt Nam và các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ Việt Nam

Với Mức Lương Từ 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Biết tiếng Việt và tiếng Nga tốt

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

- Khả năng chịu áp lực công việc cao.

- Trung thực, nhiệt tình, năng động và có trách nhiệm trong công việc.

- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel).

- Khả năng sử dụng các phần mềm quản lý bán hàng là một lợi thế.

Tại Hộ kinh doanh Food House Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 13 triệu VND trở lên

Lương cứng: Từ 13 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Food House

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin