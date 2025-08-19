Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
- Đồng Nai
- Bà Rịa
- Vũng Tàu
Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ; tối thiểu phải có 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực F&B.
Có khả năng phân tích, lập kế hoạch, chiến lược phát triển cho nhà hàng, tính toán số liệu chính xác và ghi chép cẩn thận, rõ ràng.
Có khả năng lãnh đạo tốt, điều phối, tổ chức công việc một cách khoa học và hiệu quả; có tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể cao; chủ động trong công việc.
Có khả năng giao tiếp tốt, biết phối hợp và hợp tác với các đồng nghiệp.
Có kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm và một số thủ tục về hành chính/pháp lý.
Thành thạo kỹ năng vi tính văn phòng: Word, Excel, Powerpoint, Email.
Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng KPI, thưởng nhân viên xuất sắc...
Tăng lương, thưởng định kỳ theo quy định của Công ty;
Lộ trình đào tạo, thăng tiến rõ ràng theo từng cấp bậc
Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, nhiều cơ hội phát triển & thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
