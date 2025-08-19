Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Có kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ; tối thiểu phải có 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực F&B.

Có khả năng phân tích, lập kế hoạch, chiến lược phát triển cho nhà hàng, tính toán số liệu chính xác và ghi chép cẩn thận, rõ ràng.

Có khả năng lãnh đạo tốt, điều phối, tổ chức công việc một cách khoa học và hiệu quả; có tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể cao; chủ động trong công việc.

Có khả năng giao tiếp tốt, biết phối hợp và hợp tác với các đồng nghiệp.

Có kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm và một số thủ tục về hành chính/pháp lý.

Thành thạo kỹ năng vi tính văn phòng: Word, Excel, Powerpoint, Email.

Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng KPI, thưởng nhân viên xuất sắc...

Tăng lương, thưởng định kỳ theo quy định của Công ty;

Lộ trình đào tạo, thăng tiến rõ ràng theo từng cấp bậc

Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, nhiều cơ hội phát triển & thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ

