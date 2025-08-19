Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2025
Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ

Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

- Đồng Nai

- Bà Rịa

- Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng

Yêu Cầu Công Việc

Có kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ; tối thiểu phải có 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực F&B.
Có khả năng phân tích, lập kế hoạch, chiến lược phát triển cho nhà hàng, tính toán số liệu chính xác và ghi chép cẩn thận, rõ ràng.
Có khả năng lãnh đạo tốt, điều phối, tổ chức công việc một cách khoa học và hiệu quả; có tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể cao; chủ động trong công việc.
Có khả năng giao tiếp tốt, biết phối hợp và hợp tác với các đồng nghiệp.
Có kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm và một số thủ tục về hành chính/pháp lý.
Thành thạo kỹ năng vi tính văn phòng: Word, Excel, Powerpoint, Email.

Quyền Lợi

Thưởng KPI, thưởng nhân viên xuất sắc...
Tăng lương, thưởng định kỳ theo quy định của Công ty;
Lộ trình đào tạo, thăng tiến rõ ràng theo từng cấp bậc
Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, nhiều cơ hội phát triển & thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 64 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh

