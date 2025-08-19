Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 12 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2025
Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: 80

- 84 Lê Quý Đôn, Phường Ba Đình, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

1. Hướng dẫn công việc cho nhân viên mới:
Tham gia tuyển chọn và đào tạo nhân viên mới.
Tổ chức hướng dẫn, kèm cặp nhân viên theo đúng tiêu chuẩn nghiệp vụ.
Tổ chức đánh giá kết quả đào tạo và thử việc, hiệu quả công việc.
Lên lịch và điều động nhân sự.
Đánh giá kết quả công việc định kỳ.
Thực hiện các quy định về quản lý nhân sự của công ty.
2. Quản lý hàng hóa, tài sản:
Ký, theo dõi, báo cáo việc hủy hàng, hủy bill bán hàng hàng ngày.
Đề xuất mua nguyên vật liệu.
Theo dõi công cụ dụng cụ, báo cáo hao hụt.
Xử lý món ăn, đồ uống bị hư hỏng.
Ký các phiếu điều chuyển tài sản, nguyên vật liệu.
3. Quản lý tài chính:
Chịu trách nhiệm thực hiện chỉ tiêu doanh thu
Kiểm soát chi phí vận hành, hàng hủy, vật tư tiêu hao.
Theo dõi và báo cáo doanh thu hàng ngày.
Giám sát và báo cáo chương trình khuyến mãi.
4. Giải quyết khiếu nại:
Trực tiếp xử lý khiếu nại khách hàng.
Theo dõi đánh giá sự hài lòng khách hàng.
Báo cáo kết quả giải quyết cho cấp trên.
5. Quản lý hoạt động cửa hàng:
Giải quyết sự việc phát sinh.
Triển khai chỉ thị từ công ty.
Lập kế hoạch tuần/tháng và thực hiện.
Kiểm tra tình hình nhân sự.
6. Giám sát tiêu chuẩn phục vụ, sản phẩm:
Nắm rõ các tiêu chuẩn dịch vụ, sản phẩm.
Triển khai quy trình, sản phẩm mới.
Giám sát việc thực hiện tiêu chuẩn.
Đề xuất cải tiến hoạt động.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
Có ít nhất 1 năm làm việc trong chuỗi ngành dịch vụ ăn uống (F&B).
Làm việc chi tiết, sẵn sàng học và nắm rõ các tiêu chuẩn tại cửa hàng.
Kỹ năng giao tiếp tốt, nhạy bén, có khả năng phân tích, đánh giá.
Kỹ năng quản lý đội ngũ nhân sự.
Có kỹ năng thuyết phục, đàm phán và giải quyết xung đột tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao.
Luôn có tinh thần sẵn sàng phối hợp với các phòng ban vì mục tiêu chung của công ty.
Có đam mê ngành dịch vụ khách hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD Thì Được Hưởng Những Gì

Lương dao động từ 12tr-16tr/tháng
Phụ cấp ăn ca, lương KPI hàng tháng
Lương tháng 13
x2,x3 lễ tết và nghỉ bù
Thưởng hiệu quả công việc, thưởng KPI cao
Voucher sinh nhật 500K
Được ưu đãi khi sử dụng dịch vụ tại cửa hàng
Môi trường năng động, cơ hội phát triển trong lĩnh vực F&B chuỗi nhà hàng đang mở rộng
Cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 356/16 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

