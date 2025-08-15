Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING
- Hồ Chí Minh: 485
- 487 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 14 - 25 Triệu
Quản Lý và đảm bảo các hoạt động của chi nhánh/ cửa hàng hằng ngày của Tony Wedding.
Giám sát các hoạt động của các nhân sự khi thực hiện sản phẩm cho khách hàng tại chi nhánh ( Nhân sự Full Time + Freelancer )
Triển khai quản lý nhân viên, và chịu trách nhiệm tuyển dụng nhân viên của cửa hang
Giải quyết các vấn đề phát sinh của cửa hàng ( của khách hàng, các nhân sự trong cửa hàng, …)
Chịu trách nhiệm làm việc trực tiếp với các bộ phận xếp lịch + Design + kế toán
Nhận target, doanh số cửa hàng/ chi nhánh hằng tháng, có trách nhiệm thực hiện chỉ tiêu và hoàn thành doanh số đã được đặt ra của ban quản lý
Lên kế hoạch, đề xuất các ý tưởng để tối ưu các hoạt động kinh doanh của chi nhánh
Báo cáo doanh số, hoạt động của chi nhánh cho cấp trên đảm bảo thực hiện các quy định, quy chế của chi nhánh.
Với Mức Lương 14 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén.
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí quản lý kinh doanh, quản lý cửa hàng, showroom tất cả các ngành dịch vụ KH, ưu tiên ứng viên từng làm việc trong lĩnh vực thời trang, ngành dịch vụ bán lẻ, sản phẩm,…..
Có khả năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng, xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ.
Ham học hỏi, cầu tiến, không ngại khó, ngại thử thách, sẵn sàng thử nghiệm cái mới liên tục để vượt ra khỏi vùng an toàn và phát triển bản thân
Có nhiều ý tưởng sáng tạo, tư duy tổng hợp, phân tích tốt.
Sử dụng thành thạo vi tính
Tại Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 8.000.000 - 10.000.000 VND/Tháng
Phụ cấp cơm trưa: 780.000 VNĐ/Tháng
Thưởng, Hoa hồng, KPI,…
Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN
Làm việc tại công ty lớn Việt Nam, nhiều cơ hội thăng tiến sự nghiệp, luôn không ngừng phát triển cùng với sự lớn mạnh của công ty.
Thưởng theo hiệu quả KPIs.
Được đào tạo chương trình nhân tài của công ty
Được hỗ trợ thiết bị làm việc công nghệ cao
Đánh giá tăng lương theo năng hàng năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp - năng động - thân thiện
Công ty về dịch vụ cưới hàng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
