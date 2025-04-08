Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ THỜI TRANG THE GMEN làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ THỜI TRANG THE GMEN
Ngày đăng tuyển: 08/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ THỜI TRANG THE GMEN

Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ THỜI TRANG THE GMEN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: 37 Lý Thánh Tôn, Lộc Thọ, Nha Trang., TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm quản lý chung tại cửa hàng như nhân sự, hàng hóa, tài sản chung,...
Lên kế hoạch kinh doanh để đạt target hàng tháng/quý/năm.
Quản lý hình ảnh cửa hàng, trưng bày hàng hóa.
Kiểm soát và điều tiết hàng hoá.
Hướng dẫn, đào tạo, giám sát và đánh giá tinh thần, trách nhiệm làm việc của nhân viên.
Sắp xếp ca làm việc, phân công nhiệm vụ cho nhân viên tại cửa hàng.
Đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng theo quy chuẩn công ty.
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của ban lãnh đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ (22 - 28), tốt nghiệp THPT trở lên.
KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM QUẢN LÝ
Từng làm sale/ tư vấn bán hàng là lợi thế
Kỹ năng: Kỹ năng quản lý nhân sự, giao tiếp, giải quyết và xử lý tình huống.
Ngoại hình sáng, tính cách trung thực, nhanh nhẹn và chịu được áp lực công việc.
Thành thạo sử dụng vi tính văn phòng.
Ưu tiên ứng viên có khả năng làm truyền thông cho cửa hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ THỜI TRANG THE GMEN Thì Được Hưởng Những Gì

Được xét duyệt tăng lương & thưởng định kỳ theo kết quả công việc.
Được thưởng tết và đóng BHXH sau 6 tháng kể từ khi ký HĐLĐ chính thức.
Thưởng tháng 13 khi gắn bó từ 1 năm
Cơ hội thăng tiến trong công việc.
Môi trường làm việc hiện đại, văn minh và trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ THỜI TRANG THE GMEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ THỜI TRANG THE GMEN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ THỜI TRANG THE GMEN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 298 Lê Duẩn, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

