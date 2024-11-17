Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN REICH làm việc tại Nghệ An thu nhập 115 - 17 Triệu

Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN REICH làm việc tại Nghệ An thu nhập 115 - 17 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN REICH
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN REICH

Nhân viên hồ sơ xây dựng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hồ sơ xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REICH

Mức lương
115 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An, Cửa Lò

Mô Tả Công Việc Nhân viên hồ sơ xây dựng Với Mức Lương 115 - 17 Triệu

+ Tính toán, bóc tách khối lượng thi công các hạng mục công trình theo bản vẽ thiết kế, bản vẽ biện pháp thi công.
+ Tính toán khối lượng thi công các hạng mục công trình theo từng công việc phục vụ công tác thanh, quyết toán công trình.
+ Lập hồ sơ thanh, quyết toán công trình.
+ Những công việc kiêm nhiệm khác (nếu có)

Với Mức Lương 115 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 25-35
- Nam, tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành Kỹ thuật,
- Ưu tiên ứng viên Có kinh nghiệm
- Có sức khỏe tốt
- Trung thực, thẳng thắn, nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm và tính kỷ luật cao trong công việc - Yêu nghề kỹ thuật, xác định làm việc gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REICH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương khởi điểm tại DỰ ÁN từ 11.5 – 17 triệu đồng/ tháng (tùy năng lực, đàm phán trực tiếp khi phỏng vấn) - Được hưởng đầy đủ BHXH; BHYT; BHTN và các chế độ khác theo quy định Nhà nước.
- Các chế độ khác: du lịch nghỉ mát hàng năm, thưởng, phúc lợi..... theo quy định của Công ty
- Được bố trí chỗ ở, sinh hoạt khi làm việc tại dự án.
- Có cơ hội học hỏi và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REICH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN REICH

CÔNG TY CỔ PHẦN REICH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 47 Khu TT3, đường số 17 Khu đô thị Thành phố Giao Lưu, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-ho-so-thu-nhap-115-17-trieu-toan-thoi-gian-tai-nghe-an-job250843
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Hasky
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng Công ty Cổ phần Hasky làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Hasky
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ANH PHÁT
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ANH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ANH PHÁT
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO VIỆT HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO VIỆT HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO VIỆT HÀ NỘI
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN
Hạn nộp: 21/12/2024
Hồ Chí Minh Ninh Thuận Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Hạn nộp: 20/12/2024
Quảng Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN THỊNH PHÁT
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN THỊNH PHÁT làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 13 - 19 Triệu
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN THỊNH PHÁT
Hạn nộp: 31/12/2024
Thái Nguyên Vĩnh Phúc Hà Nam Đã hết hạn 13 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LUXY HOME VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LUXY HOME VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LUXY HOME VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HOBI VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN HOBI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HOBI VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company
Hạn nộp: 14/01/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Thanh Sơn
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Thanh Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Thanh Sơn
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Golden City
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Golden City làm việc tại Nghệ An thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty CP Golden City
Hạn nộp: 12/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Hạn nộp: 07/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 22 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vinfast Trading And Production JSC
Tuyển Software Engineer Vinfast Trading And Production JSC làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Vinfast Trading And Production JSC
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Tĩnh Nghệ An Hải Phòng Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phần Mềm Việt Đà
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Phần Mềm Việt Đà làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 30 Triệu
Công ty TNHH Phần Mềm Việt Đà
Hạn nộp: 17/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Đà Nẵng Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Quảng Ninh Thái Nguyên Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Thanh Hóa Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Khánh Hòa Hải Phòng Hưng Yên Nam Định Hồ Chí Minh Tiền Giang Cần Thơ Long An Bình Phước Bình Dương Tây Ninh Còn 3 ngày để ứng tuyển 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS làm việc tại Hà Nam thu nhập 11 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nam Hải Phòng Hà Nội Tuyên Quang Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Còn 11 ngày để ứng tuyển 11 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Hasky
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng Công ty Cổ phần Hasky làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Hasky
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ANH PHÁT
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ANH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ANH PHÁT
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO VIỆT HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO VIỆT HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO VIỆT HÀ NỘI
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN
Hạn nộp: 21/12/2024
Hồ Chí Minh Ninh Thuận Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Hạn nộp: 20/12/2024
Quảng Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN THỊNH PHÁT
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN THỊNH PHÁT làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 13 - 19 Triệu
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN THỊNH PHÁT
Hạn nộp: 31/12/2024
Thái Nguyên Vĩnh Phúc Hà Nam Đã hết hạn 13 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LUXY HOME VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LUXY HOME VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LUXY HOME VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HOBI VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN HOBI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HOBI VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company
Hạn nộp: 14/01/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Thanh Sơn
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Thanh Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Thanh Sơn
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN REICH làm việc tại Nghệ An thu nhập 115 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN REICH
115 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm