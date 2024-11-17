Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN REICH làm việc tại Nghệ An thu nhập 115 - 17 Triệu

Mức lương 115 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An, Cửa Lò

Mô Tả Công Việc Nhân viên hồ sơ xây dựng Với Mức Lương 115 - 17 Triệu

+ Tính toán, bóc tách khối lượng thi công các hạng mục công trình theo bản vẽ thiết kế, bản vẽ biện pháp thi công.

+ Tính toán khối lượng thi công các hạng mục công trình theo từng công việc phục vụ công tác thanh, quyết toán công trình.

+ Lập hồ sơ thanh, quyết toán công trình.

+ Những công việc kiêm nhiệm khác (nếu có)

- Độ tuổi từ 25-35

- Nam, tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành Kỹ thuật,

- Ưu tiên ứng viên Có kinh nghiệm

- Có sức khỏe tốt

- Trung thực, thẳng thắn, nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm và tính kỷ luật cao trong công việc - Yêu nghề kỹ thuật, xác định làm việc gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REICH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương khởi điểm tại DỰ ÁN từ 11.5 – 17 triệu đồng/ tháng (tùy năng lực, đàm phán trực tiếp khi phỏng vấn) - Được hưởng đầy đủ BHXH; BHYT; BHTN và các chế độ khác theo quy định Nhà nước.

- Các chế độ khác: du lịch nghỉ mát hàng năm, thưởng, phúc lợi..... theo quy định của Công ty

- Được bố trí chỗ ở, sinh hoạt khi làm việc tại dự án.

- Có cơ hội học hỏi và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REICH

