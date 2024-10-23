Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH NHÔM TIẾN ĐẠT làm việc tại Bình Dương thu nhập 11 - 13 Triệu

Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH NHÔM TIẾN ĐẠT làm việc tại Bình Dương thu nhập 11 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH NHÔM TIẾN ĐẠT
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
CÔNG TY TNHH NHÔM TIẾN ĐẠT

Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại CÔNG TY TNHH NHÔM TIẾN ĐẠT

Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Ấp Suối Sâu, X. Đất Cuốc, Bắc Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Quản lý hàng hóa: Theo dõi, kiểm soát và ghi chép số lượng hàng hóa trong kho, đảm bảo không bị thiếu hụt hay dư thừa. Nhập và xuất hàng: Thực hiện các thủ tục nhập xuất hàng hóa, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các tài liệu liên quan. Bảo quản hàng hóa: Đảm bảo điều kiện bảo quản phù hợp để hàng hóa không bị hư hại. Kiểm kê định kỳ: Thực hiện kiểm kê kho định kỳ để đối chiếu số liệu và phát hiện sự sai lệch. Phối hợp với các bộ phận khác: Làm việc với các bộ phận như mua hàng, sản xuất, và bán hàng để đáp ứng nhu cầu sử dụng vật tư. Báo cáo: Lập báo cáo về tình hình kho, tình trạng hàng hóa cho cấp trên.
Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH NHÔM TIẾN ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHÔM TIẾN ĐẠT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NHÔM TIẾN ĐẠT

CÔNG TY TNHH NHÔM TIẾN ĐẠT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Dĩ An, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

