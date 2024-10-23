Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH NHÔM TIẾN ĐẠT làm việc tại Bình Dương thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Ấp Suối Sâu, X. Đất Cuốc, Bắc Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Quản lý hàng hóa: Theo dõi, kiểm soát và ghi chép số lượng hàng hóa trong kho, đảm bảo không bị thiếu hụt hay dư thừa. Nhập và xuất hàng: Thực hiện các thủ tục nhập xuất hàng hóa, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các tài liệu liên quan. Bảo quản hàng hóa: Đảm bảo điều kiện bảo quản phù hợp để hàng hóa không bị hư hại. Kiểm kê định kỳ: Thực hiện kiểm kê kho định kỳ để đối chiếu số liệu và phát hiện sự sai lệch. Phối hợp với các bộ phận khác: Làm việc với các bộ phận như mua hàng, sản xuất, và bán hàng để đáp ứng nhu cầu sử dụng vật tư. Báo cáo: Lập báo cáo về tình hình kho, tình trạng hàng hóa cho cấp trên.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên ngành: Quản trị logistics, quản lý kho, kế toán, Quản trị sản xuất, quản lý chất lượng, các chuyên ngành liên quan,... Kiến thức về quản lý kho, Phân tích số liệu, kiến thức về quy định pháp lý,... Khả năng sử dụng các phần mềm quản lý công việc. Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc vị trí thủ kho vật tư, thu mua, thống kê, quản lý kho, các chuyên ngành liên quan. Chủ động trong công việc, có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao. Tiếp thu nhanh và sẵn sàng học hỏi. Tư duy logic, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH NHÔM TIẾN ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận Nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định của nhà nước. Đầy đủ chế độ: phép năm, sinh nhật, lễ/tết, du lịch thường niên, BHXH, ... Lương tháng 13 và các khoản khác... Du lịch Khám sức khỏe định kỳ Review tăng lương hàng năm Nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHÔM TIẾN ĐẠT

