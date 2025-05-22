Tuyển Tester Accredo Asia làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Đường số 32, KCN VSIP2A, Tân Bình, Bắc Tân Uyên, Huyện Bắc Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện thử nghiệm đúng yêu cầu

- Nhận mẫu, mã hóa mẫu và trả kết quả thử nghiệm đúng thời hạn

- Bảo quản và lưu trữ mẫu thử nghiệm

- Vận hành thiết bị theo hướng dẫn, bảo quản thiết bị không bị hư hỏng

- Áp dụng và tuân thủ HTQL theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 trong phạm vi được phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có thể làm việc theo ca

- Tốt nghiệp các ngành Hóa, ưu tiên hóa Polymer.

- Có kinh nghiệm phòng Lab tại công ty bao bì nhựa, găng tay là một lợi thế.

Tại Accredo Asia Thì Được Hưởng Những Gì

- Hiếu hỉ.

- Sinh nhật.

- Bảo hiểm tai nạn 24/24.

- Bảo hiểm sức khỏe.

- BHXH, BHYT theo luật lao động Việt Nam.

- Phụ cấp đi lại.

- Xe đưa rước nhân viên.

- Thưởng tháng 13 + thưởng theo năng lực.

- Tăng lương hàng năm.

- Tham gia các khóa đào tạo hàng tháng.

- Du lịch, team builiding.

- Tất niên hàng năm.

- Khám sức khỏe định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Accredo Asia

