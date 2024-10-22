Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất Vinabox làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Km8+93 CCN Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng, An Dương

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

1. Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, thiết lập những những mối quan hệ kinh doanh mới bằng việc lập kế hoạch và tổ chức lịch công tác hàng ngày đối với những khách hàng hiện có hoặc những khách hàng tiềm năng khác.

2. Lập kế hoạch đi thị trường tuần/ tháng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện theo kế hoạch được duyệt.

3. Hiểu rõ và thuộc thông số kỹ thuật, tính năng, giá, ưu/ nhược điểm của sản phẩm/ dịch vụ Công ty cung cấp. Sản phẩm/ dịch vụ tương tự của đối thủ cạnh tranh.

4. Tiếp xúc khách hàng và ghi nhận toàn bộ các thông tin của khách hàng trong báo cáo tiếp xúc khách hàng. Báo cáo nội dung tiếp xúc khách hàng trong ngày cho Trưởng team/ Trưởng phòng kinh doanh.

5. Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng....

6. Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, hỗ trợ sale Admin/ Phòng kế toán đôn đốc công nợ, chỉ xong trách nhiệm khi khách hàng đã thanh toán xong.

7. Phát triển kinh doanh ở địa bàn/ lĩnh vực ngành hàng được giao.

8. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban Lãnh đạo

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, kỹ thuật, Marketting...

2. Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (MS office)

3. Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén.

4. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình.

5. Kinh nghiệm kinh doanh từ 01 năm trở lên.

Tại Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất Vinabox Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường thân thiện, cởi mở Được hưởng mức lương cạnh tranh, theo năng lực (Thu nhập từ 15 đến trên 25 triệu/ tháng) tùy thuộc vào năng lực và khả năng bán hàng. Được tham gia BXHX, BHYT, BHTN theo quy định của luật lao động và của Công ty Được hưởng các chế độ phúc lợi: Thăm hỏi ốm đau, Du lịch, các hoạt động tập thể Team buiding... Được thưởng các ngày lễ/ tết và tháng lương thứ 13. Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất Vinabox

