Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 40 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Phân tích số liệu xây dựng chiến lược bán hàng gồm khách hàng (là các Bệnh viện, Trung tâm y tế), sản phẩm, doanh số chi tiết cho từng vùng, từng tỉnh, từng bệnh viện để tăng hiệu quả doanh số và thị trường.

Tìm kiếm thông tin và chính sách của đổi thủ cạnh tranh để tư vấn cho BGĐ có chính sách bán hàng hợp lý

Lập kế hoạch cho từng đợt làm thầu của Bệnh viện, Sở y tế để xây dựng và đảm bảo sản phẩm của Công ty vào được danh mục thầu.

Phụ trách trực tiếp địa bàn được giao

Triển khai lấy đơn hàng, bán hàng đến từng bệnh viện, nhà thuốc bệnh viện

Theo dõi thực hiện gói thầu theo địa bàn được phân công

Xây dựng cơ sở dữ liệu báo cáo doanh số, target lên lãnh đạo các cấp và phối hợp cùng các phòng ban khác để đảm bảo công việc đạt hiệu quả, nhanh chóng và chính xác nhất.

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và Giám đốc khối về công việc được giao và quy định của Công ty

Duy trì và phát triển mối quan hệ thân thiết với khách hàng

Thường xuyên đi công tác, liên hệ với khách hàng

Mở rộng khách hàng, phát triển thị trường mới

Luôn luôn lắng nghe ý kiến phản hồi của khách hàng để kịp thời xử lý công việc

Xây dựng hình ảnh của công ty đến với khách hàng

Luôn luôn tìm hiểu và phát triển năng lực của bản thân

Liên kết chặt chẽ với các Phòng ban để công việc được xử lý nhanh và thuận tiện nhất

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Y Dược, Quản trị kinh doanh,...

Có 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thầu ETC tại các Bệnh viện Công lập, có kinh nghiệm làm việc thầu Thiết bị và vật tư y tế là một điểm cộng

Thuyết phục khách hàng tốt

Có mối quan hệ tốt với Khối Bệnh viện

Chịu được áp lực cao trong công việc

Sáng tạo, nhanh và nhậy bén xử lý công việc

Kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán linh hoạt và sáng tạo

Có khả năng làm việc nhóm

1. THU NHẬP: Lương cứng + Thưởng

2. Thưởng các ngày lễ tết, sinh nhật, hiếu hỉ (Theo chính sách thưởng của Quản lý)

3. Khen thưởng hiệu suất công việc (Theo chính sách thưởng xây dựng và thoả thuận);

4. Hoạt động ngoại khóa: Hoạt động teambuilding, nghỉ mát, Y.E.P hàng năm, sinh nhật quý, các ngày lễ kỷ niệm,... là những sự kiện thường niên của Công ty.

6. Trải nghiệm phong cách quản lý chủ động và phóng khoáng: Được Ban lãnh đạo Công ty tạo điều kiện tối đa trong việc hoàn toàn chủ động xây dựng mục tiêu, kế hoạch thực hiện và triển khai các hành động để đạt được mục tiêu.

