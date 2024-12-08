Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 40 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ Pro Company
Ngày đăng tuyển: 08/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/01/2025
Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ Pro Company

Mức lương
18 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 18 - 40 Triệu

Phân tích số liệu xây dựng chiến lược bán hàng gồm khách hàng (là các Bệnh viện, Trung tâm y tế), sản phẩm, doanh số chi tiết cho từng vùng, từng tỉnh, từng bệnh viện để tăng hiệu quả doanh số và thị trường.
Tìm kiếm thông tin và chính sách của đổi thủ cạnh tranh để tư vấn cho BGĐ có chính sách bán hàng hợp lý
Lập kế hoạch cho từng đợt làm thầu của Bệnh viện, Sở y tế để xây dựng và đảm bảo sản phẩm của Công ty vào được danh mục thầu.
Phụ trách trực tiếp địa bàn được giao
Triển khai lấy đơn hàng, bán hàng đến từng bệnh viện, nhà thuốc bệnh viện
Theo dõi thực hiện gói thầu theo địa bàn được phân công
Xây dựng cơ sở dữ liệu báo cáo doanh số, target lên lãnh đạo các cấp và phối hợp cùng các phòng ban khác để đảm bảo công việc đạt hiệu quả, nhanh chóng và chính xác nhất.
Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và Giám đốc khối về công việc được giao và quy định của Công ty
Duy trì và phát triển mối quan hệ thân thiết với khách hàng
Thường xuyên đi công tác, liên hệ với khách hàng
Mở rộng khách hàng, phát triển thị trường mới
Luôn luôn lắng nghe ý kiến phản hồi của khách hàng để kịp thời xử lý công việc
Xây dựng hình ảnh của công ty đến với khách hàng
Luôn luôn tìm hiểu và phát triển năng lực của bản thân
Liên kết chặt chẽ với các Phòng ban để công việc được xử lý nhanh và thuận tiện nhất

Với Mức Lương 18 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Y Dược, Quản trị kinh doanh,...
Có 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thầu ETC tại các Bệnh viện Công lập, có kinh nghiệm làm việc thầu Thiết bị và vật tư y tế là một điểm cộng
Thuyết phục khách hàng tốt
Có mối quan hệ tốt với Khối Bệnh viện
Chịu được áp lực cao trong công việc
Sáng tạo, nhanh và nhậy bén xử lý công việc
Kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán linh hoạt và sáng tạo
Có khả năng làm việc nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1. THU NHẬP: Lương cứng + Thưởng
2. Thưởng các ngày lễ tết, sinh nhật, hiếu hỉ (Theo chính sách thưởng của Quản lý)
3. Khen thưởng hiệu suất công việc (Theo chính sách thưởng xây dựng và thoả thuận);
4. Hoạt động ngoại khóa: Hoạt động teambuilding, nghỉ mát, Y.E.P hàng năm, sinh nhật quý, các ngày lễ kỷ niệm,... là những sự kiện thường niên của Công ty.
6. Trải nghiệm phong cách quản lý chủ động và phóng khoáng: Được Ban lãnh đạo Công ty tạo điều kiện tối đa trong việc hoàn toàn chủ động xây dựng mục tiêu, kế hoạch thực hiện và triển khai các hành động để đạt được mục tiêu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 423 Vũ Tông Phan, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

