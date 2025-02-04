Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 26 - Liền Kề 6A - Làng Việt Kiều Châu Âu - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

• Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh trong phạm vi địa bàn được giao;

• Quản lý đội ngũ kinh doanh trực thuộc, đào tạo và phát triển nhằm phát huy tối đa tiềm năng của đội ngũ kinh doanh;

• Quản lý địa bàn và phát triển hệ thống phân phối của công ty;

• Duy trì, phát triển và chăm sóc để làm tăng độ hài lòng của khách hàng;

• Tham gia cải tiến và phát triển sản phẩm mới;

• Tham gia cải tiến và xây dựng hệ thống phòng kinh doanh và tổ chức thực hiện;

• Các công việc khác theo sự điều động của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Đã có kinh nghiệm làm việc kênh ETC (bệnh viện, phòng khám) từ 2 - 3 năm

• Ưu tiên đã có kinh nghiệm quản lý Trình dược viên

• Kỹ năng lập kế hoạch và bám đuổi mục tiêu

• Kỹ năng quản lý và phát triển đội nhóm

• Kỹ năng thiết lập hệ thống quản lý và quản trị rủi ro

Quyền lợi

Tại Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New

