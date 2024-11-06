Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH PHÁT LINH GIA làm việc tại Quảng Nam thu nhập 17 - 22 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT LINH GIA
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
Mức lương
17 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Quảng Nam: TP Quảng Ngãi

Nhà hàng chúng tôi là mô hình nhà hàng hải sản alacarte, khách hàng chính là các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đoàn thể chuyên tiếp khách, tiếp đãi tiệc nội bộ, tiệc liên hoan. Công việc chính của tổng quản lý nhà hàng như sau
Ứng viên làm việc tại Tp Tam Kỳ, Quảng Nam, hỗ trợ nơi ở lại cho ứng viên ở xa
Chịu trách nhiệm chính kết quả kinh doanh
Xây dựng kế hoạch kinh doanh ngắn- trung hạn (3-6 tháng)
Thiết lập và kiểm soát quy trình vận hành các bộ phận trong nhà hàng
Tham mưu cho ban giám đốc kế hoạch tổ chức nhân sự: Tuyển dụng, đào tạo, phát triển, chính sách
Lập và quản lý các khoản ngân sách chi phí hàng tháng
Đại diện giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động nhà hàng
Thiết lập quy trình và kiểm soát các tiêu chuẩn của từng bộ phận một cách toàn diện
Phân tích phản hồi của khách hàng và đề xuất cải tiến
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với người ra quyết định của khách hàng doanh nghiệp
Thiết kế chương trình khách hàng thân thiết cho doanh nghiệp và tổ chức
Tham mưu cho chủ đầu tư các chương trình marketing online và offline.

Ứng viên làm việc tại Tp Tam Kỳ, Quảng Nam, hỗ trợ nơi ở lại cho ứng viên ở xa
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở cùng vị trí tương đương
Độ tuổi 30- 42 tuổi
Có khả năng tự học và tiếp thu kiến thức mới
Chủ động trong công việc và theo đuổi tiêu chuẩn cao
Có kiến thức về tin học văn phòng
Kĩ năng làm việc nhóm và phân quyền
Kĩ năng lên kế hoạch và thực thi kế hoạch
Kĩ năng giao tiếp và đàm phán
Kĩ năng phỏng vấn, tuyển dụng

Lương cơ bản + Thưởng KPI : 17 -22 triệu (tùy theo năng lực)
Được đóng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định nhà nước
Nghỉ phép có lương 3 ngày/tháng
Tạo điều kiện để học tập và nâng cao năng lực
Làm việc trong môi trường hiện đại, trẻ trung
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng
Hỗ trợ phí thuê bao điện thoại, ăn trưa, chiều 2 buổi/ngày
Hỗ trợ chổ ở nếu có nhu cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô B1 KDC TM Bạch Đằng, Tp Tam Kỳ, Quảng Nam

