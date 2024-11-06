Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH PHÁT LINH GIA làm việc tại Quảng Nam thu nhập 17 - 22 Triệu

Mức lương 17 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: TP Quảng Ngãi

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 17 - 22 Triệu

Nhà hàng chúng tôi là mô hình nhà hàng hải sản alacarte, khách hàng chính là các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đoàn thể chuyên tiếp khách, tiếp đãi tiệc nội bộ, tiệc liên hoan. Công việc chính của tổng quản lý nhà hàng như sau

Ứng viên làm việc tại Tp Tam Kỳ, Quảng Nam, hỗ trợ nơi ở lại cho ứng viên ở xa

Chịu trách nhiệm chính kết quả kinh doanh

Xây dựng kế hoạch kinh doanh ngắn- trung hạn (3-6 tháng)

Thiết lập và kiểm soát quy trình vận hành các bộ phận trong nhà hàng

Tham mưu cho ban giám đốc kế hoạch tổ chức nhân sự: Tuyển dụng, đào tạo, phát triển, chính sách

Lập và quản lý các khoản ngân sách chi phí hàng tháng

Đại diện giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động nhà hàng

Thiết lập quy trình và kiểm soát các tiêu chuẩn của từng bộ phận một cách toàn diện

Phân tích phản hồi của khách hàng và đề xuất cải tiến

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với người ra quyết định của khách hàng doanh nghiệp

Thiết kế chương trình khách hàng thân thiết cho doanh nghiệp và tổ chức

Tham mưu cho chủ đầu tư các chương trình marketing online và offline.

Với Mức Lương 17 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở cùng vị trí tương đương

Độ tuổi 30- 42 tuổi

Có khả năng tự học và tiếp thu kiến thức mới

Chủ động trong công việc và theo đuổi tiêu chuẩn cao

Có kiến thức về tin học văn phòng

Kĩ năng làm việc nhóm và phân quyền

Kĩ năng lên kế hoạch và thực thi kế hoạch

Kĩ năng giao tiếp và đàm phán

Kĩ năng phỏng vấn, tuyển dụng

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT LINH GIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + Thưởng KPI : 17 -22 triệu (tùy theo năng lực)

Được đóng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định nhà nước

Nghỉ phép có lương 3 ngày/tháng

Tạo điều kiện để học tập và nâng cao năng lực

Làm việc trong môi trường hiện đại, trẻ trung

Có lộ trình thăng tiến rõ ràng

Hỗ trợ phí thuê bao điện thoại, ăn trưa, chiều 2 buổi/ngày

Hỗ trợ chổ ở nếu có nhu cầu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT LINH GIA

