Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 23 Triệu

Mức lương 17 - 23 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 56 Trương Định, Bến Thành, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 17 - 23 Triệu

- Xây dựng hệ thống quản lý trong cửa hàng.

- Điều hành điều phối hoạt động kinh doanh của cửa hàng

- Quản lý được tài chính cửa hàng

- Quản lý nhân sự

- Quản lý tài sản, hàng hóa

- Các công việc khác: các công việc có chỉ thị từ cấp trên, tham gia các cuộc họp của các bộ phận có liên quan, theo dõi hoạt động có liên quan của cửa hàng và đưa ra đề xuất.

Với Mức Lương 17 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Nhật Kaiwa N3 trở lên

- Khả năng kiểm soát và quản lý áp lực

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và quản lý

- Có đam mê trong công việc

- Hiểu biết và đề cao vệ sinh an toàn thực phẩm

- Bắt kịp công nghệ

- Giữ chữ tín, giao tiếp tốt, nhiệt huyết trong công việc

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý nhà hàng Nhật

- Kỹ năng sử dụng máy tính tốt

Tại CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 100% lương

Phụ cấp Party 1 tháng 1 lần cùng team 300K/người

Tham gia đầy đủ BHXH, du lịch, khám sức khỏe

Review lương 2 lần/năm vào tháng 06 và tháng 12

Làm việc trong môi trường trẻ, năng động

Thời gian làm việc: 44h/tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM)

