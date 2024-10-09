Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận

Hỗ trợ quản lý việc kinh doanh hàng ngày của Bộ phận ẩm thực, tổ chức thực hiện để đảm bảo hoạt động thuận lợi Kiểm tra và giám sát hoạt động của tất cả các Outlets trước giờ mở cửa để kịp thời khắc phục bất kỳ sự cố nào để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất Phân công, sắp xếp lịch làm việc hàng tuần cho nhân viên, bố trí nhân viên theo yêu cầu công việc, lịch làm việc hàng ngày và đảm bảo đủ nhân lực theo yêu cầu công việc Kiểm tra, phân công, sắp xếp lịch làm việc của nhân viên cấp dưới (hành vi ứng xử, vệ sinh, đồng phục) theo tiêu chuẩn đã đề ra để đảm bảo hiệu quả công việc tốt nhất, đảm bảo bàn giao ca và sổ ghi chép công việc được thực hiện đúng và rõ ràng Duy trì và đảm bảo chất lượng dịch vụ, an toàn và vệ sinh thực phẩm, an ninh của Bộ phận ẩm thực Giải quyết các khiếu nại của khách tại Bộ phận Ẩm Thực Phối hợp với Tổng Bếp Trưởng và các Quản lý cấp dưới lên Thực đơn, tiêu chí, tiêu chuẩn và các giải pháp triển khai các chương trình Khuyến mãi, Quảng bá bộ phận Ẩm thực Phối hợp với Kế toán trưởng lập Ngân sách hàng năm và Chi phí của Bộ phận Thông báo và kiểm tra kiến thức của nhân viên về thực đơn, đồ uống, các sự kiện sắp tới của nhà hàng, bar, banquet và khu nghỉ dưỡng Đào tạo liên tục kỹ năng, định hướng và thúc đẩy phát triển cho Quản lý outlet và Giám sát Quản lý việc sử dụng và bảo trì máy móc, thiết bị, dụng cụ của Bộ phận ẩm thực, đảm bảo tất cả hoạt động hiệu quả và phù hợp với chức năng của Bộ phận ẩm thực. Loại bỏ thiệt hại, đổ vỡ và thất thoát, chịu trách nhiệm kiểm kê hàng tháng, quý, năm Tiết kiệm và kiểm soát chi phí (bao gồm chi phí vận hành và nhân lực), cập nhật kiến thức và kỹ thuật mới để áp dụng và nâng cao chất lượng phục vụ Các công việc khác theo yêu cầu của Tổng quản lý

Hỗ trợ quản lý việc kinh doanh hàng ngày của Bộ phận ẩm thực, tổ chức thực hiện để đảm bảo hoạt động thuận lợi

Kiểm tra và giám sát hoạt động của tất cả các Outlets trước giờ mở cửa để kịp thời khắc phục bất kỳ sự cố nào để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất

Phân công, sắp xếp lịch làm việc hàng tuần cho nhân viên, bố trí nhân viên theo yêu cầu công việc, lịch làm việc hàng ngày và đảm bảo đủ nhân lực theo yêu cầu công việc

Kiểm tra, phân công, sắp xếp lịch làm việc của nhân viên cấp dưới (hành vi ứng xử, vệ sinh, đồng phục) theo tiêu chuẩn đã đề ra để đảm bảo hiệu quả công việc tốt nhất, đảm bảo bàn giao ca và sổ ghi chép công việc được thực hiện đúng và rõ ràng

Duy trì và đảm bảo chất lượng dịch vụ, an toàn và vệ sinh thực phẩm, an ninh của Bộ phận ẩm thực

Giải quyết các khiếu nại của khách tại Bộ phận Ẩm Thực

Phối hợp với Tổng Bếp Trưởng và các Quản lý cấp dưới lên Thực đơn, tiêu chí, tiêu chuẩn và các giải pháp triển khai các chương trình Khuyến mãi, Quảng bá bộ phận Ẩm thực

Phối hợp với Kế toán trưởng lập Ngân sách hàng năm và Chi phí của Bộ phận

Thông báo và kiểm tra kiến thức của nhân viên về thực đơn, đồ uống, các sự kiện sắp tới của nhà hàng, bar, banquet và khu nghỉ dưỡng

Đào tạo liên tục kỹ năng, định hướng và thúc đẩy phát triển cho Quản lý outlet và Giám sát

Quản lý việc sử dụng và bảo trì máy móc, thiết bị, dụng cụ của Bộ phận ẩm thực, đảm bảo tất cả hoạt động hiệu quả và phù hợp với chức năng của Bộ phận ẩm thực. Loại bỏ thiệt hại, đổ vỡ và thất thoát, chịu trách nhiệm kiểm kê hàng tháng, quý, năm

Tiết kiệm và kiểm soát chi phí (bao gồm chi phí vận hành và nhân lực), cập nhật kiến thức và kỹ thuật mới để áp dụng và nâng cao chất lượng phục vụ

Các công việc khác theo yêu cầu của Tổng quản lý