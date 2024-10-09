Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý nhà hàng Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
- Phú Thọ: Khu 2, Bảo Yên, Thanh Thuỷ
Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ quản lý việc kinh doanh hàng ngày của Bộ phận ẩm thực, tổ chức thực hiện để đảm bảo hoạt động thuận lợi
Kiểm tra và giám sát hoạt động của tất cả các Outlets trước giờ mở cửa để kịp thời khắc phục bất kỳ sự cố nào để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất
Phân công, sắp xếp lịch làm việc hàng tuần cho nhân viên, bố trí nhân viên theo yêu cầu công việc, lịch làm việc hàng ngày và đảm bảo đủ nhân lực theo yêu cầu công việc
Kiểm tra, phân công, sắp xếp lịch làm việc của nhân viên cấp dưới (hành vi ứng xử, vệ sinh, đồng phục) theo tiêu chuẩn đã đề ra để đảm bảo hiệu quả công việc tốt nhất, đảm bảo bàn giao ca và sổ ghi chép công việc được thực hiện đúng và rõ ràng
Duy trì và đảm bảo chất lượng dịch vụ, an toàn và vệ sinh thực phẩm, an ninh của Bộ phận ẩm thực
Giải quyết các khiếu nại của khách tại Bộ phận Ẩm Thực
Phối hợp với Tổng Bếp Trưởng và các Quản lý cấp dưới lên Thực đơn, tiêu chí, tiêu chuẩn và các giải pháp triển khai các chương trình Khuyến mãi, Quảng bá bộ phận Ẩm thực
Phối hợp với Kế toán trưởng lập Ngân sách hàng năm và Chi phí của Bộ phận
Thông báo và kiểm tra kiến thức của nhân viên về thực đơn, đồ uống, các sự kiện sắp tới của nhà hàng, bar, banquet và khu nghỉ dưỡng
Đào tạo liên tục kỹ năng, định hướng và thúc đẩy phát triển cho Quản lý outlet và Giám sát
Quản lý việc sử dụng và bảo trì máy móc, thiết bị, dụng cụ của Bộ phận ẩm thực, đảm bảo tất cả hoạt động hiệu quả và phù hợp với chức năng của Bộ phận ẩm thực. Loại bỏ thiệt hại, đổ vỡ và thất thoát, chịu trách nhiệm kiểm kê hàng tháng, quý, năm
Tiết kiệm và kiểm soát chi phí (bao gồm chi phí vận hành và nhân lực), cập nhật kiến thức và kỹ thuật mới để áp dụng và nâng cao chất lượng phục vụ
Các công việc khác theo yêu cầu của Tổng quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các khách sạn, nhà hàng
Khả năng hoạch định tốt, có chiến lược, tầm nhìn
Kỹ năng lãnh đạo, truyền thông, giao tiếp, thuyết trình, lập kế hoạch, giải quyết vấn đề, giải quyết xung đột, quản trị rủi ro
Kỹ năng dự đoán, nắm bắt xu thế thị trường
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận + service charge
Tham gia BHXH theo luật lao động, phép năm
Thưởng lễ, tết, ...
Được đào tạo chuyên sâu.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
