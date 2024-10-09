Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji

Tuyển dụng quản lý nhà hàng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Phú Thọ: Khu 2, Bảo Yên, Thanh Thuỷ

Hỗ trợ quản lý việc kinh doanh hàng ngày của Bộ phận ẩm thực, tổ chức thực hiện để đảm bảo hoạt động thuận lợi Kiểm tra và giám sát hoạt động của tất cả các Outlets trước giờ mở cửa để kịp thời khắc phục bất kỳ sự cố nào để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất Phân công, sắp xếp lịch làm việc hàng tuần cho nhân viên, bố trí nhân viên theo yêu cầu công việc, lịch làm việc hàng ngày và đảm bảo đủ nhân lực theo yêu cầu công việc Kiểm tra, phân công, sắp xếp lịch làm việc của nhân viên cấp dưới (hành vi ứng xử, vệ sinh, đồng phục) theo tiêu chuẩn đã đề ra để đảm bảo hiệu quả công việc tốt nhất, đảm bảo bàn giao ca và sổ ghi chép công việc được thực hiện đúng và rõ ràng Duy trì và đảm bảo chất lượng dịch vụ, an toàn và vệ sinh thực phẩm, an ninh của Bộ phận ẩm thực Giải quyết các khiếu nại của khách tại Bộ phận Ẩm Thực Phối hợp với Tổng Bếp Trưởng và các Quản lý cấp dưới lên Thực đơn, tiêu chí, tiêu chuẩn và các giải pháp triển khai các chương trình Khuyến mãi, Quảng bá bộ phận Ẩm thực Phối hợp với Kế toán trưởng lập Ngân sách hàng năm và Chi phí của Bộ phận Thông báo và kiểm tra kiến thức của nhân viên về thực đơn, đồ uống, các sự kiện sắp tới của nhà hàng, bar, banquet và khu nghỉ dưỡng Đào tạo liên tục kỹ năng, định hướng và thúc đẩy phát triển cho Quản lý outlet và Giám sát Quản lý việc sử dụng và bảo trì máy móc, thiết bị, dụng cụ của Bộ phận ẩm thực, đảm bảo tất cả hoạt động hiệu quả và phù hợp với chức năng của Bộ phận ẩm thực. Loại bỏ thiệt hại, đổ vỡ và thất thoát, chịu trách nhiệm kiểm kê hàng tháng, quý, năm Tiết kiệm và kiểm soát chi phí (bao gồm chi phí vận hành và nhân lực), cập nhật kiến thức và kỹ thuật mới để áp dụng và nâng cao chất lượng phục vụ Các công việc khác theo yêu cầu của Tổng quản lý
Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các khách sạn, nhà hàng Khả năng hoạch định tốt, có chiến lược, tầm nhìn Kỹ năng lãnh đạo, truyền thông, giao tiếp, thuyết trình, lập kế hoạch, giải quyết vấn đề, giải quyết xung đột, quản trị rủi ro Kỹ năng dự đoán, nắm bắt xu thế thị trường
Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các khách sạn, nhà hàng
Khả năng hoạch định tốt, có chiến lược, tầm nhìn
Kỹ năng lãnh đạo, truyền thông, giao tiếp, thuyết trình, lập kế hoạch, giải quyết vấn đề, giải quyết xung đột, quản trị rủi ro
Kỹ năng dự đoán, nắm bắt xu thế thị trường

Lương thỏa thuận + service charge Tham gia BHXH theo luật lao động, phép năm Thưởng lễ, tết, ... Được đào tạo chuyên sâu.
Lương thỏa thuận + service charge
Tham gia BHXH theo luật lao động, phép năm
Thưởng lễ, tết, ...
Được đào tạo chuyên sâu.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5,6 Ngọc Khánh Plaza – số 1 Phạm Huy Thông – Ba Đình – Hà Nội

