Tuyển Quản lý tài sản Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát

Quản lý tài sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý tài sản Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà Sunsquare, số 21 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Quản lý tài sản Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý Tài sản, Trang thiết bị, Vật dụng hành chính văn phòng đảm bảo sử dụng đúng mục đích, hệ thống, khoa học và hiệu quả (mua sắm, bàn giao, cấp phát, quản lý sử dụng, kiểm kê, điều chuyển và thanh lý Tài sản) theo đúng quy trình - quy định của Trường
Báo cáo về việc giám sát, quản lý CSVC, thiết bị văn phòng tăng/giảm hàng tháng
Tham mưu cho BLĐ trong việc xây dựng các quy định về quản lý và sử dụng tài sản CSVC hiệu quả, các rủi ro trong trong quá trình thực hiện Nghiệp vụ Quản lý tài sản và Chi phí hành chính tại Văn phòng
Tham gia vào công tác đánh giá và đề xuất ký kết hợp đồng với các Nhà cung cấp Tài sản, Trang thiết bị tại Trường
Hướng dẫn, kiểm tra các Phòng/Ban, Học Viên tại Trường thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản
Ban hành, sửa đổi các văn bản, đảm bảo văn bản liên quan phù hợp với công tác quản lý tài sản thực tế và còn hiệu lực
Tiến hành công tác bảo trì, sửa chữa tài sản định kỳ theo kế hoạch đã đề xuất
Lên kế hoạch mua sắm trang thiết bị văn phòng phục vụ cho hoạt động của Trường
Theo dõi quản lý và thực hiện các nghiệp vụ khác liên quan đến CSVC của Trường
Tham gia xây dựng quy chế, quy định quản lý tài sản của nhà trường
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BLĐ

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi trên 27
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị văn phòng, Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan khác
Có từ 3 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý Tài sản - Trang thiết bị - Vật dụng văn phòng và Quản trị chi phí Hành chính
Thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng
Nắm rõ các chức năng, chuyên môn về Quản lý tài sản; Quản trị chi phí
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán, làm việc với các bên đối tác, nhà cung cấp
Nhanh nhẹn, nhạy bén, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15-20 triệu (trao đổi khi PV, sẵn sàng thỏa thuận theo năng lực)
Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị cần thiết để phục vụ công việc
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp và có cơ hội thăng tiến, được trải nghiệm công việc văn phòng với đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm
Được nghỉ phép và tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Được thưởng các ngày Lễ, Tết, doanh số theo quy định Công ty và Dự án
Được hưởng chế độ hiếu, hỉ, team building, nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô C10, khu đấu giá 3ha, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

