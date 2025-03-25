Tuyển Quản lý tài sản Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Sunsquare, số 21 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Quản lý Tài sản, Trang thiết bị, Vật dụng hành chính văn phòng đảm bảo sử dụng đúng mục đích, hệ thống, khoa học và hiệu quả (mua sắm, bàn giao, cấp phát, quản lý sử dụng, kiểm kê, điều chuyển và thanh lý Tài sản) theo đúng quy trình - quy định của Trường

Báo cáo về việc giám sát, quản lý CSVC, thiết bị văn phòng tăng/giảm hàng tháng

Tham mưu cho BLĐ trong việc xây dựng các quy định về quản lý và sử dụng tài sản CSVC hiệu quả, các rủi ro trong trong quá trình thực hiện Nghiệp vụ Quản lý tài sản và Chi phí hành chính tại Văn phòng

Tham gia vào công tác đánh giá và đề xuất ký kết hợp đồng với các Nhà cung cấp Tài sản, Trang thiết bị tại Trường

Hướng dẫn, kiểm tra các Phòng/Ban, Học Viên tại Trường thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản

Ban hành, sửa đổi các văn bản, đảm bảo văn bản liên quan phù hợp với công tác quản lý tài sản thực tế và còn hiệu lực

Tiến hành công tác bảo trì, sửa chữa tài sản định kỳ theo kế hoạch đã đề xuất

Lên kế hoạch mua sắm trang thiết bị văn phòng phục vụ cho hoạt động của Trường

Theo dõi quản lý và thực hiện các nghiệp vụ khác liên quan đến CSVC của Trường

Tham gia xây dựng quy chế, quy định quản lý tài sản của nhà trường

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BLĐ

Độ tuổi trên 27

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị văn phòng, Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan khác

Có từ 3 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý Tài sản - Trang thiết bị - Vật dụng văn phòng và Quản trị chi phí Hành chính

Thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng

Nắm rõ các chức năng, chuyên môn về Quản lý tài sản; Quản trị chi phí

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán, làm việc với các bên đối tác, nhà cung cấp

Nhanh nhẹn, nhạy bén, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Thu nhập: 15-20 triệu (trao đổi khi PV, sẵn sàng thỏa thuận theo năng lực)

Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị cần thiết để phục vụ công việc

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp và có cơ hội thăng tiến, được trải nghiệm công việc văn phòng với đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm

Được nghỉ phép và tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Được thưởng các ngày Lễ, Tết, doanh số theo quy định Công ty và Dự án

Được hưởng chế độ hiếu, hỉ, team building, nghỉ mát hàng năm

