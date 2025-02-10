Tuyển Quản lý tài sản Công ty Cổ phần Ngôi Sao Thiên Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

Mức lương 17 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 87 Láng Hạ, Phường Thành Công, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Quản lý tài sản Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

• Quản lý, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, tài sản cố định của Công ty

• Quản lý và chịu trách nhiệm về công tác bảo trì, bảo dưỡng toàn bộ trang thiết bị, máy móc, công cụ dụng cụ của Công ty.

• Chủ trì hoạt động liên quan đến công tác an ninh, ATLĐ, PCCC

• Quản lý, điều phối nhân viên thực hiện công tác hậu cần, phục vụ cho việc kinh doanh của Công ty

Yêu Cầu Công Việc

1. Năng lực chuyên môn

• Trình độ học vấn: tốt nghiệp Đại học.

• Kinh nghiệm: tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Dịch vụ ăn uống, vui chơi - giải trí

2. Kỹ năng

• Kỹ năng quản lý, giao tiếp, đàm phán tốt.

• Kỹ năng tổng hợp, lập báo cáo, xây dựng chiến lược, lập kế hoạch và triển khai kế hoạch.

• Biết tạo động lực cho nhân viên.

• Kỹ năng giải quyết vấn đề, ra quyết định.

• Quyết đoán và có tầm nhìn.

Quyền lợi

