Tuyển Quản lý tài sản Công ty Cổ phần Ngôi Sao Thiên Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Ngôi Sao Thiên Hà
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Công ty Cổ phần Ngôi Sao Thiên Hà

Quản lý tài sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý tài sản Tại Công ty Cổ phần Ngôi Sao Thiên Hà

Mức lương
17 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 87 Láng Hạ, Phường Thành Công, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Quản lý tài sản Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

• Quản lý, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, tài sản cố định của Công ty
• Quản lý và chịu trách nhiệm về công tác bảo trì, bảo dưỡng toàn bộ trang thiết bị, máy móc, công cụ dụng cụ của Công ty.
• Chủ trì hoạt động liên quan đến công tác an ninh, ATLĐ, PCCC
• Quản lý, điều phối nhân viên thực hiện công tác hậu cần, phục vụ cho việc kinh doanh của Công ty

Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Năng lực chuyên môn
• Trình độ học vấn: tốt nghiệp Đại học.
• Kinh nghiệm: tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Dịch vụ ăn uống, vui chơi - giải trí
2. Kỹ năng
• Kỹ năng quản lý, giao tiếp, đàm phán tốt.
• Kỹ năng tổng hợp, lập báo cáo, xây dựng chiến lược, lập kế hoạch và triển khai kế hoạch.
• Biết tạo động lực cho nhân viên.
• Kỹ năng giải quyết vấn đề, ra quyết định.
• Quyết đoán và có tầm nhìn.

Tại Công ty Cổ phần Ngôi Sao Thiên Hà Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Ngôi Sao Thiên Hà

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Ngôi Sao Thiên Hà

Công ty Cổ phần Ngôi Sao Thiên Hà

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 87 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

