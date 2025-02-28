Tuyển Quản lý tài sản Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 40 Triệu

Tuyển Quản lý tài sản Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 40 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR

Quản lý tài sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý tài sản Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR

Mức lương
12 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 2

- 2A Sư Thiện Chiếu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý tài sản Với Mức Lương 12 - 40 Triệu

Chủ động tiếp cận, tìm kiếm và xây dựng các mối quan hệ mới nhằm mở rộng network cá nhân cho việc tư vấn bán hàng.
Tiếp nhận, chăm sóc, phát triển tập khách hàng được phân công;
Trực tiếp chăm sóc khách hàng theo các chương trình của Công ty như ngày sinh nhật, ngày lễ, tết,...
Tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, chính sách, pháp lý dự án; Tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về nâng cao năng lực bán hàng.
Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ, phát sinh theo quy định; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Khu vực

Với Mức Lương 12 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên chuyên ngành có liên quan: Quản trị Kinh doanh, Luật, Kinh tế, Ngoại giao, Tài chính ngân hàng...
2. Kiến thức/Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tại các vị trí tương đương tại các tổ chức Tài chính, Ngân hàng;
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại Khối Khách hàng ưu tiên của Ngân hàng;
- Am hiểu thị trường tài chính;
- Có tập khách hàng tiềm năng, quan tâm đến các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm, đầu tư tài chính.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, hoa hồng hấp dẫn, xét tăng lương 2 lần/năm.
Đầy đủ các công cụ hỗ trợ kinh doanh: App EMIR, salekit, cuộc thi,...;
Thưởng Lễ/Tết,...
Bảo hiểm y tế; Bảo hiểm sức khỏe.
Tham gia các hoạt động tập thể: Team Building, thể thao, du lịch, từ thiện....
Tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ...
Môi trường làm việc sáng tạo, hiện đại, quản lý theo tiến độ và hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1 +2 tòa nhà Lâm Viên, 107A Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội

