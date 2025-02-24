Tuyển Quản lý tài sản Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Quản lý tài sản Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Xây dựng, quản lý và tổ chức các hoạt động nghiệp vụ:

Triển khai thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro thanh khoản, quản lý rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng;

Đề xuất với Khối QLRR, Khối NV_TTTC&NHGD trong việc nhận diện, đo lường, kiểm soát và theo dõi rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng.

Đề xuất các chiến lược quản lý bảng cân đối tối ưu, hiệu quả theo Khẩu vị rủi ro và mức vốn tự có của ABBANK;

Phân tích, cập nhập, điều chỉnh kế hoạch huy động vốn và kế hoạch dự phòng vốn;

Triển khai thực hiện kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản

2. Học tập và phát triển:

Đề xuất với lãnh đạo trực tiếp, Trưởng phòng về nhu cầu đào tạo cá nhân.

Triển khai thực hiện quản lý hiệu suất làm việc của cá nhân theo quy trình và quy định của ABBANK.

Xây dựng môi trường thuận lợi giúp nâng cao hiệu suất làm việc của bản thân

3. Các công việc khác: Theo yêu cầu của Trưởng phòng/GĐ/PGĐ Ban

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các nghành Kinh tế, Kế toán, Tài chính...

Ưu tiên có chứng chỉ CFA/FRM

Tối thiểu 7 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành tài chính/ngân hàng hoặc/và tối thiểu 3 năm kinh nghiệm liên quan đến ALM/Thị trường tài chính.

Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh

Thành thạo excel, SQL, xử lý dữ liệu lớn, MS Office

Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và phúc lợi hấp dẫn:

Mức lương cạnh tranh, phản ánh trực tiếp kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên (chi tiết sẽ được thảo luận trong buổi phỏng vấn)

13 ngày nghỉ phép linh hoạt, bao gồm ngày sinh nhật và các dịp quan trọng khác

Bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động, cùng với ABBANK CARE - chương trình phúc lợi bổ sung đặc biệt dành cho ABBankers

Lãi suất vay ưu đãi - Quyền lợi đặc biệt dành cho nhân viên ABBANK

Cơ hội phát triển nghề nghiệp hấp dẫn:

Gia nhập các dự án chuyển đổi quy mô lớn, cộng tác cùng các chuyên gia hàng đầu để áp dụng công nghệ mới nhất trong ngành ngân hàng

Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, được tạo điều kiện cho cả sự phát triển kỹ thuật và quản lý

Hỗ trợ đào tạo và chứng chỉ trong lĩnh vực IT, ngân hàng/tài chính

Môi trường làm việc năng động:

Mô hình làm việc linh hoạt, trẻ trung, khuyến khích đổi mới và sáng tạo

Văn phòng được trang bị hiện đại, kèm theo các thiết bị tiên tiến nhất dành cho nhân viên

Tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoại khóa (team building, hội thảo, và các sự kiện văn nghệ), tạo điều kiện cho nhân viên gắn kết và phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company

