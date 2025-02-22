Tuyển Quản lý tài sản Công ty cổ phần chứng khoán VPS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý tài sản Tại Công ty cổ phần chứng khoán VPS Pro Company
- Hà Nội: 65 Cảm Hội
- Quận Hai Bà Trưng
- Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Quản lý tài sản Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện nghiệp vụ vận hành hàng ngày cho phòng:
Theo dõi và thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến nghiệp vụ Đại lý Thanh toán
Theo dõi và thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến nghiệp vụ Đại lý Quản lý tài sản đảm bảo/Hợp đồng cầm cố
Theo dõi và thực hiện các HĐ cho vay/repo
Tham gia đóng góp ý kiến cho phần xây dựng chính sách, quy trình vận hành, tối ưu hóa vận hành;
Thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất cho các đơn vị khi có yêu cầu;
Các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng.
Tham gia các dự án liên quan đến Nghiệp vụ của phòng: Tìm hiểu nhu cầu, làm rõ nhu cầu Nghiệp vụ của phòng để: viết yêu cầu hệ thống, tham gia test hệ thống, test nghiệm thu hệ thống
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc;
Có kỹ năng giao tiếp, giải quyết và xử lý tình huống, phối hợp công việc với các phòng ban
Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng, excel, ngoại ngữ
Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm, có khả năng đọc và tìm hiểu luật, xây dựng văn bản,…
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 01 năm tại vị trí tương đương ở các Công ty chứng khoán /các ứng viên có kinh nghiệm làm dự án xây dựng hệ thống, ứng viên có hiểu biết về Luật
Tại Công ty cổ phần chứng khoán VPS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Review lương định kì, BHSK, phòng gym miễn phí…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần chứng khoán VPS Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI