Tuyển Quản lý tài sản Công ty cổ phần chứng khoán VPS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 65 Cảm Hội - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Quản lý tài sản Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện nghiệp vụ vận hành hàng ngày cho phòng:

Theo dõi và thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến nghiệp vụ Đại lý Thanh toán

Theo dõi và thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến nghiệp vụ Đại lý Quản lý tài sản đảm bảo/Hợp đồng cầm cố

Theo dõi và thực hiện các HĐ cho vay/repo

Tham gia đóng góp ý kiến cho phần xây dựng chính sách, quy trình vận hành, tối ưu hóa vận hành;

Thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất cho các đơn vị khi có yêu cầu;

Các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng.

Tham gia các dự án liên quan đến Nghiệp vụ của phòng: Tìm hiểu nhu cầu, làm rõ nhu cầu Nghiệp vụ của phòng để: viết yêu cầu hệ thống, tham gia test hệ thống, test nghiệm thu hệ thống

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Chứng khoán, Ngoại thương...;

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc;

Có kỹ năng giao tiếp, giải quyết và xử lý tình huống, phối hợp công việc với các phòng ban

Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng, excel, ngoại ngữ

Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm, có khả năng đọc và tìm hiểu luật, xây dựng văn bản,…

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 01 năm tại vị trí tương đương ở các Công ty chứng khoán /các ứng viên có kinh nghiệm làm dự án xây dựng hệ thống, ứng viên có hiểu biết về Luật

Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Review lương định kì, BHSK, phòng gym miễn phí…

Cách Thức Ứng Tuyển

