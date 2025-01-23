Tuyển Quản lý Công Ty CP In Trần Phú làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 2,000 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công Ty CP In Trần Phú
Mức lương
1,000 - 2,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 6a Đường Số 1, Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 1,000 - 2,000 USD
- Phân tích, đánh giá, xây dựng và giám sát hệ thống quản lý chất lượng
- Gặp gỡ đối tác, khách hàng
- Quản lý, tổ chức công việc Phòng quản lý chất lượng; đào tạo và phát triển nhân viên
- Tổng hợp thông tun, báo cáo Giám đốc các vấn đề liên quan lĩnh vực phụ trách
- Nghiên cứu cải tiến liên tục hiệu quả công việc
- Các công việc khác theo yêu cầu, sự uỷ quyền của Giám đốc
Với Mức Lương 1,000 - 2,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Quản lý chất lượng, Kỹ thuật in và các ngành liên quan
- Am hiểu quy trình công nghệ in trên giấy, am hiểu thị trường ngành in
- Quản lý, tổ chức công việc, giao tiếp, thuyết phục, xử lý tình huống,...
Tại Công Ty CP In Trần Phú Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng
- Chế độ phúc lợi theo quy định pháp luật: thưởng lễ, tết, tháng 13,...
- Khám sức khoẻ, nghỉ mát định kỳ hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP In Trần Phú
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
