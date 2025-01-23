Tuyển Quản lý Công Ty CP In Trần Phú làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 2,000 USD

Mức lương 1,000 - 2,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 6a Đường Số 1, Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 1,000 - 2,000 USD

- Phân tích, đánh giá, xây dựng và giám sát hệ thống quản lý chất lượng

- Gặp gỡ đối tác, khách hàng

- Quản lý, tổ chức công việc Phòng quản lý chất lượng; đào tạo và phát triển nhân viên

- Tổng hợp thông tun, báo cáo Giám đốc các vấn đề liên quan lĩnh vực phụ trách

- Nghiên cứu cải tiến liên tục hiệu quả công việc

- Các công việc khác theo yêu cầu, sự uỷ quyền của Giám đốc

Với Mức Lương 1,000 - 2,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Quản lý chất lượng, Kỹ thuật in và các ngành liên quan

- Am hiểu quy trình công nghệ in trên giấy, am hiểu thị trường ngành in

- Quản lý, tổ chức công việc, giao tiếp, thuyết phục, xử lý tình huống,...

Tại Công Ty CP In Trần Phú Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

- Chế độ phúc lợi theo quy định pháp luật: thưởng lễ, tết, tháng 13,...

- Khám sức khoẻ, nghỉ mát định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP In Trần Phú

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin