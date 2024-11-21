Tuyển Sales IT Phần mềm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 12, VietJet Plaza, 60A Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Sales IT Phần mềm Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tìm kiếm và mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng là các khách hàng doanh nghiệp trong lĩnh vực F&B (được đào tạo kĩ năng tìm kiếm và xây dựng data khách hàng)

Liên hệ trao đổi về sản phẩm, dịch vụ công ty đang cung cấp phù hợp với nhu cầu của khách hàng: phần mềm quản lí bán hàng/tồn kho/App & Website đặt món/... và các thiết bị như máy POS, máy quét mã vạch,...

Tiếp cận khách hàng để giới thiệu, tư vấn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng

Demo sản phẩm, báo giá, đàm phán và ký kết hợp đồng

Phối hợp với bộ phận IT & Chăm Sóc Khách Hàng để hỗ trợ giải đáp kịp thời các thắc mắc và vấn đề liên quan đến dịch vụ của công ty

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng/tư vấn/telesale/chăm sóc khách hàng

6 tháng kinh nghiệm

Điểm cộng khi có kinh nghiệm Sale B2B và nền tảng kiến thức về ngành F&B

Yêu thích và định hướng phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh/bán hàng/tư vấn

Kĩ năng giao tiếp và xử lí vấn đề tốt

Có tinh thần làm việc nhóm

Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bao gồm: Lương cơ bản (10.000.000) + % Hoa hồng trên doanh thu (8-30%) + Thưởng + Phụ Cấp

Thưởng 2.000.000 VND cho nhân viên đạt được 24 demo offline/tháng

Giải thưởng cho nhân viên có doanh thu cao nhất: 5.000.000 VND hoặc Macbook, Iphone

Cơ hội phát triển năng lực chuyên môn và năng lực quản lí, lộ trình thăng tiến lên Sale Leader sau 3 tháng

Hỗ trợ xe đưa đón nhân viên gặp khách hàng ở xa

Được chủ động chọn team sản phẩm theo định hướng/lĩnh vực yêu thích: Phần Mềm/FnB/Thương Mại Điện Tử/Xuất Khẩu/...

Các hoạt động gắn kết, team buidling hàng năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin