Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN PANEL VIỆT làm việc tại Cần Thơ thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: KCN Sông Công 1, TP Sông Công

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

- Bao quát, quản lý toàn bộ hoạt động của nhà máy.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất của nhà máy đảm bảo tối ưu, hiệu quả.

- Lập kế hoạch sản xuất, theo dõi tiến độ sản xuất theo kế hoạch kinh doanh và định hướng của Ban Giám đốc.

- Lập báo cáo chi tiết tình hình sản xuất báo cáo Ban Giám đốc Công ty.

- Kiểm soát việc thực hiện quy trình, quy chuẩn toàn bộ các khâu trong nhà máy sản xuất.

- Tham gia tổ chức sản xuất, tham gia vào các hoạt động thiết lập và kiểm soát quy trình sản xuất trực tiếp cùng với Trưởng ca và các bộ phận, đảm bảo mặt bằng nhà máy luôn sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng.

- Phối hợp trong công tác quản lý nhân sự tại nhà máy, bố trí sắp xếp, giao việc.

- Tổng hợp, thống kê báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất, toàn diện tình hình sản xuất, tình trạng máy móc, nhân công, quy trình, tình trạng lỗi sản phẩm... theo yêu cầu của Ban giám đốc.

- Phối hợp với Phòng Kinh doanh xử lý các vấn đề liên quan đến lỗi hàng hóa.

- Chịu trách nhiệm quản lý theo dõi nhân sự, nắm bắt tình hình sát sao, kiểm soát thời gian làm việc công nhân trong nhà máy.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc phân công

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Sử dụng tốt các kỹ năng tin học văn phòng thông dụng (Word, Excel, Power point, outlook...).

- Khả năng sắp xếp, phân tích công việc tốt.

- Nhanh nhạy trong nắm bắt, giải quyết vấn đề.

- Có khả năng báo cáo và thuyết trình tốt.

- Có khả năng giao tiếp và đàm phán thuyết phục.

- Khả năng phân tích tổng hợp số liệu và hoàn thành công việc với độ chính xác cao.

- Quan hệ, giải quyết tốt các vấn đề đối nội, đối ngoại.

- Nhiệt tình, sẵn sàng nhận nhiệm vụ theo yêu cầu của công việc với tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PANEL VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng lương tháng thứ 13.

- Hưởng 12 ngày nghỉ phép trong năm

- Hưởng đầy đủ các chế độ (BHXH; BHYT; BHTN) theo quy định của Công ty

- Môi trường nhân sự trẻ - năng động.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

-Lương, thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến cao.

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

- Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PANEL VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin