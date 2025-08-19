Tuyển Product Marketing VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Tuyển Product Marketing VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

VUIHOC.vn
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/09/2025
VUIHOC.vn

Product Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Marketing Tại VUIHOC.vn

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

1.1. Nghiên cứu & phân tích thị trường
Nghiên cứu nhu cầu, hành vi và insight người dùng tiềm năng của app.
Theo dõi xu hướng thị trường, đối thủ và các chiến dịch marketing app tương tự.
1.2. Chiến lược định vị & tối ưu app
Xác định USP (điểm khác biệt) của app và thông điệp truyền thông.
Thực hiện ASO – App Store Optimization: tối ưu tên app, từ khóa, mô tả, hình ảnh, video demo trên Google Play và App Store.
1.3. Thu hút lượt tải app (User Acquisition)
Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo tải app trên Facebook, Google App Campaign, TikTok Ads, Zalo Ads…
Hợp tác với KOLs, cộng đồng, diễn đàn để quảng bá app.
Tạo các chiến dịch viral hoặc minigame khuyến khích tải app.
1.4. Giữ chân & kích hoạt người dùng (User Engagement & Retention)
Xây dựng kịch bản onboarding cho người mới dùng app.
Triển khai push notification, email, in-app message để tăng tần suất sử dụng.
Thiết kế chương trình ưu đãi, tích điểm, sự kiện đặc biệt dành cho người dùng app.
1.5. Đo lường & tối ưu hiệu quả
Theo dõi KPI: lượt tải app, chi phí/lượt tải (CPI), tỷ lệ kích hoạt (activation rate), tỷ lệ giữ chân (retention rate), tỷ lệ chuyển đổi thành khách hàng trả phí.
Phân tích dữ liệu người dùng để cải thiện chiến dịch và trải nghiệm trong app.
Báo cáo định kỳ cho quản lý về kết quả và đề xuất cải tiến.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Công nghệ thông tin hoặc liên quan.
Trên 2 năm kinh nghiệm trong các vị trí Product Marketing, Growth Marketing, Digital Performance hoặc tương đương.
Thành thạo chạy quảng cáo tải app trên Facebook, Google, TikTok…
Hiểu biết về ASO và các chỉ số đo lường hiệu quả app.
Kỹ năng phân tích dữ liệu, tối ưu chiến dịch và làm việc với nhiều phòng ban.
Sáng tạo, bắt kịp xu hướng digital marketing.

Tại VUIHOC.vn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thu nhập gross từ 20-40 triệu/tháng (Lương cơ bản từ 18-25 triệu/tháng + thưởng)
Sản phẩm giáo dục chất lượng, hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục online trực tuyến, được đánh giá cao về chuyên môn lẫn khách hàng
Đóng bảo hiểm theo luật định BHXH, BHYT
Được review tăng lương hằng năm, nghỉ lễ, tham gia team building, du lịch hàng năm
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VUIHOC.vn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

VUIHOC.vn

VUIHOC.vn

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Toà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

