Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Bình Dương thu nhập 23 - 24 Triệu

CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Ngày đăng tuyển: 30/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
CÔNG TY TNHH YAKULT VN

Quản lý

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN

Mức lương
23 - 24 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Số 5 Đại Lộ Tự Do, Khu Công Nghiệp Việt Nam

- Singapore, Phường Bình Hòa, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 23 - 24 Triệu

Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện xây dựng Phòng Quản lý thiết bị luôn đáp ứng các yêu cầu chung của thực hành sản xuất tốt.
Phân công nhiệm vụ cho các nhân viên của phòng, kiểm tra việc chấp hành các nội quy công ty, kiểm tra tiến độ và chất lượng công việc.
Tổ chức xây dựng, thẩm định các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy trình vận hành, quy trình vệ sinh máy móc, thiết bị.
Giám sát việc thực hiện theo GMP và yêu cầu của 3 hệ thống ISO 22000, ISO 14001, ISO 45001.
Lập kế hoạch và thực hiện đào tạo, đào tạo lại cho nhân viên phòng QLTB.
Tham gia thanh tra GMP.
Làm việc theo ca, đáp ứng tiến độ nhà máy, mỗi ca 7h30p chưa tính giờ nghỉ

Với Mức Lương 23 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ngành điện công nghiệp, điện tử, điện lạnh, cơ khí và có ít nhất 04 năm kinh nghiệm thực tế về chuyên môn
Là nhân sự chính thức làm việc toàn thời gian.
Hiểu biết về GMP & và các tiêu chuẩn quản lý ISO 22000, ISO 14001, ISO 45001.
Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý.
Điều chỉnh công việc với nhà thầu bên ngoài khi cần thiết.
Tiếng anh: có khả năng đọc các tài liệu tiếng anh chuyên ngành, nói và viết tốt.
Thông thạo vi tính văn phòng.
Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, cẩn thận.

Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập từ 23,000,000 - 24,000,000 (gross) VNĐ
Trong đó: Tổng thu nhập bao gồm lương cơ bản, phụ cấp, thưởng doanh số/ mục tiêu, khoản tiền đóng BHXH theo luật.
Mức lương trong thời gian thử việc: bằng 100% lương net
Chế độ phúc lợi
Tăng lương hằng năm.
Tham gia BHXH theo quy định của pháp luật
Thưởng: 2 lần/năm.
Thưởng thâm niên
Tham quan nghỉ mát hằng năm.
Nghỉ phép năm theo luật lao động
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Bảo hiểm tai nạn 24h
Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng qui định pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH YAKULT VN

CÔNG TY TNHH YAKULT VN

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 195 Trương Văn Bang KP1, P Thạnh mỹ Lợi, Tp Thủ Đức HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

