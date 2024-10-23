Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PRINTERVAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 6 Lê Văn Thiêm, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Giám sát và quản lý toàn bộ quy trình xử lý đơn hàng từ khi nhận đơn đến khi giao hàng thành công.

Điều phối với các bộ phận liên quan như kho bãi, vận chuyển và dịch vụ khách hàng để đảm bảo tiến độ và chất lượng dịch vụ.

Phân tích dữ liệu vận hành, theo dõi các chỉ số hiệu suất (KPIs) và đề xuất các biện pháp cải tiến quy trình.

Quản lý và đào tạo đội ngũ nhân viên xử lý đơn hàng.

Xử lý và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến việc giao hàng, khiếu nại của khách hàng.

Phối hợp với các đối tác vận chuyển để tối ưu hóa chi phí và thời gian giao hàng.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực xử lý đơn hàng, logistics, hoặc vận hành thương mại điện tử.

Kỹ năng quản lý và tổ chức tốt, có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề xuất sắc.

Hiểu biết về các hệ thống quản lý đơn hàng (OMS), quản lý kho (WMS), và các công cụ phân tích dữ liệu là một lợi thế.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý khối lượng đơn hàng lớn.

Ưu tiên nhưng không bắt buộc:

Bằng đại học các ngành liên quan đến quản trị kinh doanh, logistics, hoặc các ngành tương đương là một lợi thế nhưng không bắt buộc nếu có kinh nghiệm thực tế phù hợp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PRINTERVAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 25tr -35tr/ tháng dựa theo năng lực.

Phụ cấp cơm trưa 30k/ ngày.

Môi trường làm việc thoải mái, năng động.

Thời gian làm việc 8h30-17h, 6 ngày/ tuần.

Phép năm nghỉ không hết phép sẽ được hoàn tiền.

Đóng bảo hiểm xã hội sau thử việc.

Tăng lương hàng năm theo năng lực làm việc và tình hình kinh doanh của công ty.

Du lịch hàng năm vào mùa hè, tổng kết cuối năm.

Thưởng lễ tết (thưởng 2/9, tết dương lịch, tết lao động, tết âm lịch)

Khám sức khỏe hàng năm.

Quà sinh nhật, quà tết, quà các ngày đặc biệt, quà cưới.

Trà, cà phê tại văn phòng miễn phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PRINTERVAL

