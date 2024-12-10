Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐỖ ĐẦU ĐÀ NẴNG làm việc tại Quảng Nam thu nhập 5 - 8 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐỖ ĐẦU ĐÀ NẴNG
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐỖ ĐẦU ĐÀ NẴNG

Quản lý

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐỖ ĐẦU ĐÀ NẴNG

Mức lương
5 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Nam: Khu Đô Thị Nghỉ Dưỡng Casamia Calm Hội An, TP Hội An

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 5 - 8 Triệu

Thực hiện quy trình check-in/check out của khách thuê Villa
Làm vệ sinh khu vực Villa; buồng phòng
Thực hiện các công việc sau khi khách check-out: cập nhật tình trạng phòng, lưu hồ sơ khách hàng...
Làm việc với chính quyền địa phương và hoàn thành các báo cáo công việc được giao
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ Công ty.

Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh giao tiếp
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành du lịch, khách sạn;
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực căn hộ, khách sạn;
Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc;
Nhanh nhẹn, hoạt bát, có tinh thần trách nhiệm cao;
Ngoại hình ưa nhìn, cởi mở, hoạt bát;
Trung thực, nhiệt tình, năng động, hòa đồng, thân thiện; cẩn thận, tỉ mỉ;
Có khả năng chịu áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐỖ ĐẦU ĐÀ NẴNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn, theo năng lực.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và cơ hội học hỏi để phát triển.
Thưởng tết, sinh nhật, lương tháng 13,...
Được tham gia BHXH sau khi kết thúc thời gian thử việc.
Được hưởng chính sách giảm giá khi thuê Villa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐỖ ĐẦU ĐÀ NẴNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐỖ ĐẦU ĐÀ NẴNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐỖ ĐẦU ĐÀ NẴNG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, 356 Hoàng Diệu, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

