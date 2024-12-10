Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐỖ ĐẦU ĐÀ NẴNG làm việc tại Quảng Nam thu nhập 5 - 8 Triệu

Mức lương 5 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: Khu Đô Thị Nghỉ Dưỡng Casamia Calm Hội An, TP Hội An

Mô Tả Công Việc

Thực hiện quy trình check-in/check out của khách thuê Villa

Làm vệ sinh khu vực Villa; buồng phòng

Thực hiện các công việc sau khi khách check-out: cập nhật tình trạng phòng, lưu hồ sơ khách hàng...

Làm việc với chính quyền địa phương và hoàn thành các báo cáo công việc được giao

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ Công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Tiếng Anh giao tiếp

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành du lịch, khách sạn;

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực căn hộ, khách sạn;

Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc;

Nhanh nhẹn, hoạt bát, có tinh thần trách nhiệm cao;

Ngoại hình ưa nhìn, cởi mở, hoạt bát;

Trung thực, nhiệt tình, năng động, hòa đồng, thân thiện; cẩn thận, tỉ mỉ;

Có khả năng chịu áp lực công việc.

Quyền Lợi

Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn, theo năng lực.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và cơ hội học hỏi để phát triển.

Thưởng tết, sinh nhật, lương tháng 13,...

Được tham gia BHXH sau khi kết thúc thời gian thử việc.

Được hưởng chính sách giảm giá khi thuê Villa.

Cách Thức Ứng Tuyển

