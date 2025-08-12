Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HNT HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu

Mức lương 5 - 8 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 5 - 8 Triệu

Lên ý tưởng sáng tạo và triển khai cho các chiến dịch quảng cáo và truyền thông.

Sáng tạo và phát triển nội dung (bao gồm biên kịch, quay phim, thiết kế ấn phẩm) cho các nền tảng trực tuyến trên mạng xã hội trực thuộc HNT House.

Xây dựng tài liệu marketing, bao gồm catalogue, video, hình ảnh và các ấn phẩm quảng cáo.

Cung cấp thông tin và hỗ trợ trong việc đưa ra quyết định chiến lược và định hướng phát triển thương hiệu.

Xử lý khủng hoảng truyền thông, các lỗi phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động marketing.

Theo dõi chiến dịch, phân tích hiệu quả và đề xuất các giải pháp tối ưu chiến dịch marketing lên cấp trên.

Phối hợp với các phòng ban khác trong đội ngũ marketing để triển khai các kế hoạch chiến dịch, chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp hoặc sinh viên năm cuối chuyên ngành về truyền thông, sự kiện, báo chí hoặc có kinh nghiệm làm việc liên quan.

Ưu tiên ứng viên có kỹ năng mềm tốt, giao tiếp linh hoạt, chủ động trong công việc.

Kỹ năng quản lý đội nhóm, lập kế hoạch & báo cáo tiến độ công việc.

Chăm chỉ, chịu khó, trung thực, cẩn thận, nhiệt tình và hỗ trợ đội nhóm tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HNT HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ, năng động.

Lương : 5.000.000 - 8.000.000 ( Đăng kí ca linh hoạt)

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và luôn cạnh tranh với thị trường hiện tại. Thưởng tháng 13, review lương hàng năm.

Hưởng các quyền lợi khác theo chính sách Công ty.

Tham gia BHXH, BHYT và BHTN theo quy định nhà nước và nhu cầu của ứng viên.

Quan trọng hơn hết, các bạn được thỏa sức sáng tạo, đúng deadline và đánh giá đúng năng lực, có cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HNT HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin