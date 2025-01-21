Tuyển Quản lý Công Ty TNHH HS Hyosung Quảng Nam làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: Công ty THHH Hyosung Quảng Nam, KCN Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Mô tả công việc:

• Lên kế hoạch, thực hiện và theo dõi quá trình sản xuất

• Sắp xếp và điều phối nhân sự để đảm bảo tiến độ sản xuất và chất lượng sản phẩm đầu ra

• Giám sát và đảm bảo vận hành hiệu quả máy móc, dây chuyền sản xuất, và quản lý nguyên liệu đầu vào

• Tìm và phân tích vấn đề trong sản xuất và đề xuất giải pháp

• Làm báo cáo theo yêu cầu của Supervisor người Hàn

• Sinh viên sắp tốt nghiệp hoặc mới tốt nghiệp các ngành liên quan (Kỹ thuật cơ - điện tử, Cơ khí chế tạo máy, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, Kỹ thuật hóa học, Quản lý Công nghiệp)

• Hoặc ứng viên có kinh nghiệm 5 năm trở lên trong lĩnh vực chế tạo, sản xuất

• Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và tư duy giải quyết vấn đề tốt

• Thành thạo MS Office

Phúc lợi:

- Thời gian làm việc: 8h sáng - 5h chiều, từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7 & CN);

