Tuyển Quản lý Công Ty TNHH HS Hyosung Quảng Nam làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công Ty TNHH HS Hyosung Quảng Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Quảng Nam: Công ty THHH Hyosung Quảng Nam, KCN Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả công việc:
• Lên kế hoạch, thực hiện và theo dõi quá trình sản xuất
• Sắp xếp và điều phối nhân sự để đảm bảo tiến độ sản xuất và chất lượng sản phẩm đầu ra
• Giám sát và đảm bảo vận hành hiệu quả máy móc, dây chuyền sản xuất, và quản lý nguyên liệu đầu vào
• Tìm và phân tích vấn đề trong sản xuất và đề xuất giải pháp
• Làm báo cáo theo yêu cầu của Supervisor người Hàn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Sinh viên sắp tốt nghiệp hoặc mới tốt nghiệp các ngành liên quan (Kỹ thuật cơ - điện tử, Cơ khí chế tạo máy, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, Kỹ thuật hóa học, Quản lý Công nghiệp)
• Hoặc ứng viên có kinh nghiệm 5 năm trở lên trong lĩnh vực chế tạo, sản xuất
• Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và tư duy giải quyết vấn đề tốt
• Thành thạo MS Office
Phúc lợi:
- Thời gian làm việc: 8h sáng - 5h chiều, từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7 & CN);
• Hoặc ứng viên có kinh nghiệm 5 năm trở lên trong lĩnh vực chế tạo, sản xuất
• Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và tư duy giải quyết vấn đề tốt
• Thành thạo MS Office
Phúc lợi:
- Thời gian làm việc: 8h sáng - 5h chiều, từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7 & CN);
Tại Công Ty TNHH HS Hyosung Quảng Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Xem thêm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH HS Hyosung Quảng Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI