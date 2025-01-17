Tuyển Quản lý Chi Nhánh Công Ty TNHH Lixil Việt Nam Tại Quảng Nam làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Chi Nhánh Công Ty TNHH Lixil Việt Nam Tại Quảng Nam
Ngày đăng tuyển: 17/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/03/2025
Chi Nhánh Công Ty TNHH Lixil Việt Nam Tại Quảng Nam

Quản lý

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Lixil Việt Nam Tại Quảng Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Nam: Quang Nam Province, Vietnam

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

• Nhận hàng: Đảm bảo hàng hóa nhận được từ nhà cung cấp có chất lượng và số lượng đúng với đơn đặt hàng.
• Xuất kho: Đảm bảo bao bì giao đúng thời gian và đúng số lượng theo yêu cầu của bộ phận sản xuất.
• Sắp xếp kho: Đảm bảo tối ưu hóa không gian sử dụng trong kho thông qua cách bố trí, đưa ra các giải pháp nhận diện cho từng loại hàng hóa.
• Quản lý tồn kho: Lập và quản lý các báo cáo tồn kho hàng ngày, đảm bảo số lượng hàng hóa trong kho chính xác theo kế hoạch sản xuất.
• Quản lý 5S, và các hoạt động cải tiến nâng cao năng suất làm việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành liên quan đến kinh tế.
• Có bằng lái xe forklift
• Có sức khỏe tốt
• Có khả năng làm việc nhóm tốt
• Có kỹ năng quản lý thời gian và kỹ năng tổ chức.
• Sử dụng được các phần mềm Office

Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Lixil Việt Nam Tại Quảng Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Lixil Việt Nam Tại Quảng Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi Nhánh Công Ty TNHH Lixil Việt Nam Tại Quảng Nam

Chi Nhánh Công Ty TNHH Lixil Việt Nam Tại Quảng Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô 8, KCN Điện Nam-Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

