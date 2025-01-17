Tuyển Quản lý Chi Nhánh Công Ty TNHH Lixil Việt Nam Tại Quảng Nam làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

• Nhận hàng: Đảm bảo hàng hóa nhận được từ nhà cung cấp có chất lượng và số lượng đúng với đơn đặt hàng.

• Xuất kho: Đảm bảo bao bì giao đúng thời gian và đúng số lượng theo yêu cầu của bộ phận sản xuất.

• Sắp xếp kho: Đảm bảo tối ưu hóa không gian sử dụng trong kho thông qua cách bố trí, đưa ra các giải pháp nhận diện cho từng loại hàng hóa.

• Quản lý tồn kho: Lập và quản lý các báo cáo tồn kho hàng ngày, đảm bảo số lượng hàng hóa trong kho chính xác theo kế hoạch sản xuất.

• Quản lý 5S, và các hoạt động cải tiến nâng cao năng suất làm việc.