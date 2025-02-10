Tuyển Quản lý CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUNG TIẾN làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Ngãi: Thu nhập thỏa thuận, tùy theo năng lực. Bao gồm lương cơ bản 8 - 10tr và lương doanh số. Thưởng hoàn thành chỉ tiêu theo tháng, quý, năm. Chế độ BHXH, BHYT, BHTN Được xét tăng lương hàng năm Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, có cơ hội phát triển Lương tháng 13 Team building, Year end party., Thành phố Quảng Ngãi

Mô Tả Công Việc

Phân bổ công việc,chia data cho nhân sự.

Lên kế hoạch,quản lý,kiểm soát,đôn đốc quá trình làm việc.

Thực hiện công tác tuyển dụng (nếu được yêu cầu)

Thực hiện các công việc do ban Giám Đốc yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng các chuyên ngành,

Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại vị trí quản lý Sales,tài chính,luật hoặc ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Kỹ năng trao đổi thông tin và giao tiếp tốt. Cẩn thận, chính xác và quan tâm tới chi tiết.

Thành thạo các phần mềm tin học (MS Word, Excel,...).

Năng động và nhiệt huyết, chủ động, tinh thần làm việc với trách nhiệm cao, tư duy nhanh.

Tại CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUNG TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng: 8 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUNG TIẾN

