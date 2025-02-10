Tuyển Quản lý CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUNG TIẾN làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 8 - 20 Triệu

CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUNG TIẾN
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUNG TIẾN

Quản lý

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUNG TIẾN

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Quảng Ngãi: Thu nhập thỏa thuận, tùy theo năng lực. Bao gồm lương cơ bản 8

- 10tr và lương doanh số. Thưởng hoàn thành chỉ tiêu theo tháng, quý, năm. Chế độ BHXH, BHYT, BHTN Được xét tăng lương hàng năm Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, có cơ hội phát triển Lương tháng 13 Team building, Year end party., Thành phố Quảng Ngãi

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Phân bổ công việc,chia data cho nhân sự.
Lên kế hoạch,quản lý,kiểm soát,đôn đốc quá trình làm việc.
Thực hiện công tác tuyển dụng (nếu được yêu cầu)
Thực hiện các công việc do ban Giám Đốc yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng các chuyên ngành,
Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại vị trí quản lý Sales,tài chính,luật hoặc ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Kỹ năng trao đổi thông tin và giao tiếp tốt. Cẩn thận, chính xác và quan tâm tới chi tiết.
Thành thạo các phần mềm tin học (MS Word, Excel,...).
Năng động và nhiệt huyết, chủ động, tinh thần làm việc với trách nhiệm cao, tư duy nhanh.

Tại CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUNG TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng: 8 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUNG TIẾN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUNG TIẾN

CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUNG TIẾN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Đường Bùi Giáng,Khối Thịnh Mỹ,Phường Cẩm An,TP Hội An,Quảng Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

