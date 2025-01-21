Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC BẤT ĐỘNG SẢN BPMAX làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC BẤT ĐỘNG SẢN BPMAX
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025
Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC BẤT ĐỘNG SẢN BPMAX

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Quảng Nam: TP Hội An

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý hình ảnh của Toà nhà, chất lượng dịch vụ của Tòa nhà
Quản lý và điều hành mọi hoạt động của Ban quản lý
Quản lý chất lượng dịch vụ của các nhà thầu của Công ty
Quản lý khách thuê (nếu có)
Quản lý tuân thủ tiêu chuẩn và quy trình của toàn bộ nhân viên thuộc Ban quản lý
Quản lý chi tiết nhân sự tại Tòa nhà về đồng phục, diện mạo, các nhu cầu phát sinh nhân sự trong quá trình làm việc tại dự án
Xây dựng, duy trì mối quan hệ với chủ nhà
Tham gia tư vấn các loại hình bảo hiểm về rủi ro tài sản cho chủ nhà
Xây dựng, duy trì mối quan hệ với Khách thuê
Xây dựng chính sách thăng tiến và đánh giá nhân sự
Tổ chức và thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc
Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an ninh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.
Phát triển nhóm đối tác khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học, ưu tiên ứng viên có chứng chỉ quản lý vận hành tòa nhà.
Có kinh nghiệm 3 năm trở lên tại vị trí tương đương
Có tính sáng tạo và quản lý nhân sự.
Hiểu thấu đáo vấn đề liên quan đến thỏa thuận hợp đồng.
Quản lý việc lập kế hoạch chiến lược.
Phân tích dữ liệu và số liệu kế toán.
Có khả năng hỗ trợ phát triển, đào tạo và quản lý nhân viên.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC BẤT ĐỘNG SẢN BPMAX Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 20++ thưởng hấp dẫn theo dự án, tăng lương tùy theo năng lực, hiệu quả làm việc;
Xét tăng lương hàng năm theo năng lực và mức độ cống hiến.
Được làm việc trong môi trường năng động, hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty.
Được đi du lịch và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí khác do công ty tổ chức.
Môi trường trẻ trung, năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến
Có nhiều quyền lợi về khai thác, đầu tư BĐS

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC BẤT ĐỘNG SẢN BPMAX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC BẤT ĐỘNG SẢN BPMAX

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà Thanh Xuân Complex, số 06 Lê Văn Thiêm, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

