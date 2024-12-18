Tuyển Quản lý Công ty CP Phát triển Giải pháp Giáo dục Vivi Education làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 216/6 Điện Biên Phủ, Quận 3, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc

Quản lý toàn bộ hoạt động của quán bao gồm: nhân sự, vận hành, thu chi…

Sắp xếp ca, quản lý nhân viên theo quy định, quy trình.

Đảm bảo hoàn thành công việc theo mô tả công việc, trách nhiệm được giao

Sẵn sàng làm thêm giờ để đảm bảo trách nhiệm và kết quả công việc

Giải quyết sự cố và khiếu nại của khách hàng

Thực hiện các công việc khác khi được yêu cầu từ công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan tại các nhà hàng/quán có quy mô tương tự (từ 25 nhân sự trở lên), ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm tại các hệ thống cà phê nhượng quyền, chuỗi

Yêu thích công việc, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, dám chịu trách nhiệm kết quả công việc, luôn sẵn sàng cống hiến cho công việc

Ngoại hình sáng, cân đối, gương mặt thân thiện, phúc hậu sức khỏe tốt

Quyền Lợi

Mức lương: 8.000.000 - 11.000.000 VNĐ và các chế độ phụ cấp, thưởng theo quy định công ty

Chính sách làm việc linh hoạt

Ưu đãi cho sản phẩm và dịch vụ công ty cung cấp

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, tạo điều kiện cho ứng viên phát huy tốt nhất năng lực cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển

