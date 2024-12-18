Tuyển Quản lý Công ty CP Phát triển Giải pháp Giáo dục Vivi Education làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Công ty CP Phát triển Giải pháp Giáo dục Vivi Education
Ngày đăng tuyển: 18/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Công ty CP Phát triển Giải pháp Giáo dục Vivi Education

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty CP Phát triển Giải pháp Giáo dục Vivi Education

Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 216/6 Điện Biên Phủ, Quận 3, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Quản lý toàn bộ hoạt động của quán bao gồm: nhân sự, vận hành, thu chi…
Sắp xếp ca, quản lý nhân viên theo quy định, quy trình.
Đảm bảo hoàn thành công việc theo mô tả công việc, trách nhiệm được giao
Sẵn sàng làm thêm giờ để đảm bảo trách nhiệm và kết quả công việc
Giải quyết sự cố và khiếu nại của khách hàng
Thực hiện các công việc khác khi được yêu cầu từ công ty.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan tại các nhà hàng/quán có quy mô tương tự (từ 25 nhân sự trở lên), ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm tại các hệ thống cà phê nhượng quyền, chuỗi
Yêu thích công việc, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, dám chịu trách nhiệm kết quả công việc, luôn sẵn sàng cống hiến cho công việc
Ngoại hình sáng, cân đối, gương mặt thân thiện, phúc hậu sức khỏe tốt

Tại Công ty CP Phát triển Giải pháp Giáo dục Vivi Education Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.000.000 - 11.000.000 VNĐ và các chế độ phụ cấp, thưởng theo quy định công ty
Chính sách làm việc linh hoạt
Ưu đãi cho sản phẩm và dịch vụ công ty cung cấp
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, tạo điều kiện cho ứng viên phát huy tốt nhất năng lực cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Phát triển Giải pháp Giáo dục Vivi Education

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Phát triển Giải pháp Giáo dục Vivi Education

Công ty CP Phát triển Giải pháp Giáo dục Vivi Education

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 185Bis Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

