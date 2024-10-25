Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH TÍN NGHĨA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc

- Hỗ trợ sắp xếp lệnh, điều động xe và giám sát đóng hàng, trả hàng;

- Hỗ trợ về các thủ tục vận hành xe tại địa phương, bao gồm: đăng ký xe, đăng kiểm xe, ...;

- Hỗ trợ quản lý nhân sự tại bãi cụ thể như: lái xe, giám sát và kiểm soát các hoạt động hàng ngày, lộ trình lái xe,...;

- Cập nhật báo cáo công việc hàng ngày;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Giới tính: Nam

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải

- Thành thạo word, excel

- Có trách nhiệm, trung thực, nhiệt tình trong công việc, sẵn sàng làm việc thêm giờ

- Sức khỏe tốt

- Chịu khó, năng động

- Có bằng lái xe hạng C

Tại CÔNG TY TNHH TÍN NGHĨA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương khởi điểm: từ 9.000.000đ - 10.000.000đ/tháng;

- Ăn trưa tại nhà ăn Công ty;

- Được hưởng các chế độ theo quy định nhà nước (Đóng BHXH, Nghỉ phép, nghỉ lễ,...);

- Được thưởng các ngày lễ, Tết và tháng lương thứ 13 theo quy định của công ty;

- Review lương 01 lần/năm & đột xuất theo kết quả thực hiện công việc;

- Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc;

- Được trainning thường xuyên trong và ngoài Công ty về kỹ năng và chuyên môn công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÍN NGHĨA

