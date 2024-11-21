Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ RỒNG XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 222/8B Bùi Đình Túy, Phường 12, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập bảng kê lộ trình xe, bảng kê các khoản chi phí liên quan đến hoạt động của đội xe.

Lập bảng kê cước vận chuyển của đội xe, đối chiếu với bảng kê vận chuyển của các nhà xe lẻ, yêu cầu xuất hóa đơn vận chuyển, làm đề nghị thanh toán gửi phòng Kế toán.

Nhận, kiểm tra và thực hiện công tác nhập dữ liệu và báo cáo công việc đến các bộ phận liên quan.

Thực hiện cập nhật bảng giá dịch vụ vận chuyển bằng xe tải phù hợp từng thời điểm. Hỗ trợ tư vấn, báo giá dịch vụ cho khách hàng vận chuyển đến phòng ban nội bộ công ty.

Tìm kiếm nhà xe mới khi có phát sinh chuyến mới.

Thực hiện báo cáo định kỳ đến cấp quản lý trực tiếp theo quy định của Công ty.

Thực hiện một số công việc khác theo sự chỉ đạo từ cấp quản lý trực tiếp và Tổng Giám Đốc Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.

Kỹ năng đọc hiểu Tiếng Anh chuyên ngành.

Có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tương đương.

Chịu được áp lực công việc cường độ cao.

Cẩn thận, tỉ mỉ và trung thực vì tính chất công việc tiếp xúc khá nhiều với giấy tờ, hồ sơ, dữ liệu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ RỒNG XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc (Laptop, VPP,...).

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật LĐ.

Teambuilding, thưởng lễ, Tết, sinh nhật, lương tháng 13, xét tăng lương mỗi năm 1 lần.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ RỒNG XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.