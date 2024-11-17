Tuyển Quản Lý thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Thái Nguyên

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: Đại Từ - Thái Nguyên, Đại Từ

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Viết quy trình và cải tiến quy trình sản xuất, kỹ thuật theo yêu cầu chủ đầu tư

Kiểm tra, rà soát tình trạng thiết bị hàng tuần, thông tin tới BP xưởng để có kế hoạch sửa chữa/ báo cáo kèm theo

Theo dõi, sắp xếp kế hoạch bảo trì - bảo dưỡng định kỳ theo giờ/ km cho các thiết bị tại dự án: Xe khối lượng, xe phục vụ, máy công trường, máy nén khí . . ./ báo cáo kèm theo

Kiểm tra thiết bị sau bảo dưỡng định kỳ hàng ngày / báo cáo kèm theo

Báo cáo tình trạng thiết bị hàng ngày theo yêu cầu chủ đầu tư

Hỗ trợ các vấn đề an toàn, quy trình cứu hộ khi xảy ra sự cố;

Lưu trữ hồ sơ, thông tin kiểm tra bảo trì thiết bị.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng, tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Có kinh nghiệm làm tại các dự án liên quan đến khai thác mỏ quạng

Ưu tiên biết tiếng anh.

Làm việc tại Dự án núi pháo - Thái Nguyên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận khi Phỏng vấn

Thưởng tết, lương tháng 13...

Tham gia đóng BHXH, BHYT..

Du lịch hàng năm

Các chế độ khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company

