Tuyển Quản Lý thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Thái Nguyên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
- Thái Nguyên: Đại Từ
- Thái Nguyên, Đại Từ
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
Viết quy trình và cải tiến quy trình sản xuất, kỹ thuật theo yêu cầu chủ đầu tư
Kiểm tra, rà soát tình trạng thiết bị hàng tuần, thông tin tới BP xưởng để có kế hoạch sửa chữa/ báo cáo kèm theo
Theo dõi, sắp xếp kế hoạch bảo trì - bảo dưỡng định kỳ theo giờ/ km cho các thiết bị tại dự án: Xe khối lượng, xe phục vụ, máy công trường, máy nén khí . . ./ báo cáo kèm theo
Kiểm tra thiết bị sau bảo dưỡng định kỳ hàng ngày / báo cáo kèm theo
Báo cáo tình trạng thiết bị hàng ngày theo yêu cầu chủ đầu tư
Hỗ trợ các vấn đề an toàn, quy trình cứu hộ khi xảy ra sự cố;
Lưu trữ hồ sơ, thông tin kiểm tra bảo trì thiết bị.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm tại các dự án liên quan đến khai thác mỏ quạng
Ưu tiên biết tiếng anh.
Làm việc tại Dự án núi pháo - Thái Nguyên
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tết, lương tháng 13...
Tham gia đóng BHXH, BHYT..
Du lịch hàng năm
Các chế độ khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
