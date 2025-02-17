Tuyển Quản lý BAT Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Đến 11 Triệu

• Thực hiện kiểm tra vật lý, giám sát chất lượng trong quá trình sản xuất để đảm bảo chất lượng CRT (Sợi thuốc lá) cuối cùng đáp ứng thông số kỹ thuật và mong đợi của khách hàng.

• Vai trò này cộng tác với nhóm chức năng chéo để thúc đẩy hiệu suất chất lượng và sự tuân thủ trong nhà máy

• Cung cấp chính xác và kịp thời các kết quả phân tích vật lý cho các thông số trong quá trình của CRT.

• Phân tích dữ liệu chất lượng để hỗ trợ PIM hoặc QM cho việc ra quyết định về chất lượng

• Duy trì thiết bị chất lượng ở tình trạng tốt với thời gian ngừng hoạt động hoặc không có sẵn ở mức tối thiểu, quản lý lịch bảo trì, đảm bảo độ chính xác

• Đảm bảo rằng chất lượng CRT cuối cùng đáp ứng được thông số kỹ thuật và mong đợi của khách hàng (không nhiễm NTRM hoặc bọ cánh cứng)

• Phối hợp chặt chẽ với Sản xuất để xử lý Cảnh báo và Sự cố về Chất lượng, xác định nguyên nhân cốt lõi và hành động khắc phục trong ca

• Hỗ trợ các hoạt động Quản lý dịch hại và vệ sinh (kiểm soát dịch hại, khử trùng, v.v.) để giảm thiểu bọ cánh cứng trong nhà máy, đảm bảo đạt KPI về bọ cánh cứng

• Hỗ trợ Kiểm tra Lá đầu vào và WMS, xử lý vấn đề Lá đầu vào

• Quản lý sổ tay, quy trình và hướng dẫn công việc về Chất lượng Phòng thí nghiệm

• Hỗ trợ chạy thử sản phẩm mới hoặc vật liệu mới tại nhà máy

• Hỗ trợ QM và PIM trong việc nêu ra các ý tưởng nhằm cải thiện và đơn giản hóa quy trình kiểm soát chất lượng